Кузнецова обратится к главе Приангарья из-за ситуации с рязанским лагерем

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова намерена обратиться к главе Иркутской области с просьбой учитывать пожелания детей и родителей, которым пришлось вернуться из лагеря под Рязанью из-за антисанитарных условий, при организации их отдыха, сообщила пресс-служба детского омбудсмена.
Ранее сообщалось, что дети из подтопленного Нижнеудинска в Иркутской области пожаловались на условия содержания в лагере "Лесная сказка" в Сасовском районе Рязанской области. Прокуратура начала проверку и нашла в лагере нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Всего, по данным прокуратуры, в лагерь приехали 179 детей в возрасте от 6,5 до 17 лет, а также 12 сопровождающих взрослых из Иркутской области. Позже пресс-служба правительства Иркутской области сообщила, что ребята и педагоги возвращаются домой.
"Мы обязательно обратимся к главе Иркутской области с просьбой, учитывая пожелания детей и их родителей, обеспечить достойный отдых тем, кому пришлось вернуться из Рязанской области, а также принять меры по привлечению к ответственности лиц, допустивших подобное", - приводятся слова Кузнецовой в сообщении.
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали шесть. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. От наводнения пострадали порядка 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. Более 5 тысяч детей из затопленных территорий Приангарья с начала июля отправились на отдых в загородные лагеря.