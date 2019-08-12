Кузнецова обратится к главе Приангарья из-за ситуации с рязанским лагерем

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 4 июня 2019

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова намерена обратиться к главе Иркутской области с просьбой учитывать пожелания детей и родителей, которым пришлось вернуться из лагеря под Рязанью из-за антисанитарных условий, при организации их отдыха, сообщила пресс-служба детского омбудсмена.

Ранее сообщалось, что дети из подтопленного Нижнеудинска в Иркутской области пожаловались на условия содержания в лагере "Лесная сказка" в Сасовском районе Рязанской области. Прокуратура начала проверку и нашла в лагере нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Всего, по данным прокуратуры, в лагерь приехали 179 детей в возрасте от 6,5 до 17 лет, а также 12 сопровождающих взрослых из Иркутской области. Позже пресс-служба правительства Иркутской области сообщила, что ребята и педагоги возвращаются домой.

"Мы обязательно обратимся к главе Иркутской области с просьбой, учитывая пожелания детей и их родителей, обеспечить достойный отдых тем, кому пришлось вернуться из Рязанской области, а также принять меры по привлечению к ответственности лиц, допустивших подобное", - приводятся слова Кузнецовой в сообщении.