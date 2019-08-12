Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-12T18:41Z
https://ria.ru/20190812/1557426492.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155524/31/1555243142_0:108:2963:1775_1036x0_80_0_0_d79392186814640c7d64a5b9206b6761.jpg
РИА Новости

Кузнецова обратится к главе Приангарья из-за ситуации с рязанским лагерем

18:41, 12 августа 2019
766
© РИА Новости / Алексей КуденкоУполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 4 июня 2019
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 4 июня 2019
© РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова намерена обратиться к главе Иркутской области с просьбой учитывать пожелания детей и родителей, которым пришлось вернуться из лагеря под Рязанью из-за антисанитарных условий, при организации их отдыха, сообщила пресс-служба детского омбудсмена.
Ранее сообщалось, что дети из подтопленного Нижнеудинска в Иркутской области пожаловались на условия содержания в лагере "Лесная сказка" в Сасовском районе Рязанской области. Прокуратура начала проверку и нашла в лагере нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Всего, по данным прокуратуры, в лагерь приехали 179 детей в возрасте от 6,5 до 17 лет, а также 12 сопровождающих взрослых из Иркутской области. Позже пресс-служба правительства Иркутской области сообщила, что ребята и педагоги возвращаются домой.
"Мы обязательно обратимся к главе Иркутской области с просьбой, учитывая пожелания детей и их родителей, обеспечить достойный отдых тем, кому пришлось вернуться из Рязанской области, а также принять меры по привлечению к ответственности лиц, допустивших подобное", - приводятся слова Кузнецовой в сообщении.
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали шесть. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. От наводнения пострадали порядка 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. Более 5 тысяч детей из затопленных территорий Приангарья с начала июля отправились на отдых в загородные лагеря.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Вчера, 18:34РИА Новости
Кузнецова прокомментировала ситуацию с антисанитарией в лагере под Рязанью
311032
Обсудить 3
Анна КузнецоваИркутская областьРоссияРязанская областьОбщество
Рекомендуем
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова прокомментировала ситуацию с антисанитарией в лагере под Рязанью
РИА
Новости
Танк Ладога в городе Каменск-Шахтинский
Танк ядерного апокалипсиса найден в России
Лекарства
Льготное лекарство больному ребенку под Саратовом выдадут до конца недели
Победительница конкурса Миссис Россия 2019 Екатерина Нишанова и победительница в номинации Миссис Россия Globe Ксения Кривко
"Миссис Россия — 2019" не поедет представлять страну на мировом конкурсе
Лента
новостей
Автомобиль ГУП МОСГАЗ
В результате ЧП с газом в московской пятиэтажке никто не пострадал
Автомобиль, движущийся на большой скорости
Во Франции поймали туристов, ехавших на пяти Porsche быстрее 200 км/ч
Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь на заседании рабочей группы Центральной избирательной комиссии РФ
Суд оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч рублей
Пчелы
Ученые Курчатовского института создали природный заменитель "убийц пчел"
Ребенок в больнице
Врачи рассказали об улучшении состояния избитой в Ингушетии девочки
Здание ВГИКа на улице Вильгельма Пика в Москве
Путин объявил благодарность коллективу ВГИК
Министр культуры РФ Владимир Мединский на торжественной церемонии награждения деятелей культуры и искусства государственными наградами РФ
Минкультуры объявило конкурс на должность гендиректора "Росгосцирка"
На границе Индии и Китая
Китай обвинил Индию в нарушении соглашений по границе
Сотрудники Росгвардии обеспечивают порядок на митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москв
Полиция начала проверку задержания девушки, которую ударили в живот
Участники митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве. 10 августа 2019
В Москве арестовали фигуранта "болотного дела" за хулиганство
Владимир Путин поздравляет клуб байкеров Ночные волки с 10-летием проведения байк-шоу в Крыму во время участия в международном байк-шоу Тень Вавилона в Севастополе. 10 августа 2019
Посольство США на Украине прокомментировало визит Путина в Крым
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:40Трамп прокомментировал взрыв на полигоне в Архангельской области
00:35Источник: офицер турецких ВВС запросил убежище в Греции
00:19ВС Венесуэлы попросил лишить иммунитета еще трех оппозиционных депутатов
00:13На Камчатке объяснили, почему экскурсии в Долину гейзеров стоят так дорого
23:54Полиция начала проверку после нападения на сотрудницу тира в Анапе
23:44Игумен Фотий встретился с матерью ребенка после инцидента на крещении
23:41Аргентинская биржа рухнула на 38 процентов
23:04Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения судебных процессов
22:52В России оценили реакцию США на визит Путина в Крым
22:50Рогозин опубликовал клип о роботе Федоре
22:50Еще трех человек выписали из больницы после ДТП с автобусом в Новороссийске
22:49Экс-офицер получил шесть лет за мошенничество почти на полмиллиарда рублей
22:47Депздрав Москвы начал проверку после гибели девушки от неизвестной болезни
22:46В России предложили Украине заключить соглашение по поставкам воды в Крым
22:39В горах Кубани турист сорвался с 30-метровой скалы
22:27Сепаратисты хотят помочь Хафтару взять под контроль Триполи
22:09"Оппозиционная платформа" рассчитывает возглавить три комитета в Раде
22:04Российские военные зафиксировали 30 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации
22:01В Анапе пьяный мужчина разбил девушке лицо винтовкой
22:00Генетики выяснили, как появились первые европейские свиньи
Лента новостейМолния