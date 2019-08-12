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РИА Новости

Норвежские F-16 сопроводили российские Ту-95МС

18:40, 12 августа 2019
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© РИА Новости/Аврора / Перейти в фотобанкТурбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС
Турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС
© РИА Новости/Аврора
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Турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Два российских Ту-95МС выполнили плановый полет над акваториями Баренцева, Норвежского и Северного морей, их сопровождали F-16 ВВС Норвегии, сообщило Минобороны.
Полет самолетов дальней авиации длился более девяти часов. На отдельных этапах маршрута их сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии.
Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС Военно-космических сил России
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Летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Они проходят в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств.
Неделей ранее дальние противолодочные самолеты Ту-142 Тихоокеанского флота выполнили 13-часовой полет над нейтральными водами Тихого океана.
Самолеты сопровождала пара высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота.
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Ту-95МСF-16НорвегияРоссияБезопасностьВ мире
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