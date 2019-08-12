Норвежские F-16 сопроводили российские Ту-95МС

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Два российских Ту-95МС выполнили плановый полет над акваториями Баренцева, Норвежского и Северного морей, их сопровождали F-16 ВВС Норвегии, сообщило Минобороны.

Полет самолетов дальней авиации длился более девяти часов. На отдельных этапах маршрута их сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии.

Летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Они проходят в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств.

Неделей ранее дальние противолодочные самолеты Ту-142 Тихоокеанского флота выполнили 13-часовой полет над нейтральными водами Тихого океана.