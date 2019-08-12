Москвичи увидят звездопад Персеиды

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Москвичи смогут увидеть метеорный поток Персеиды в ночь с 12 на 13 августа с 90% вероятностью, погодная ситуация складывается самым благоприятным образом, сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
Ранее на официальном сайте мэра и правительства Москвы сообщалось, что в ночь с 12 на 13 августа в небе над Москвой можно будет наблюдать метеорный поток Персеиды. Этот звездопад входит в тройку самых зрелищных космических явлений. Также отмечалось, что Персеиды будут видны невооруженным глазом, помешать могут лишь облачная погода и растущая Луна.
"С вероятность 90%, ну если только что-то совсем исключительное произойдет, а так москвичи и все желающие смогут увидеть это явление необычное. Так что ситуация складывается самым благоприятным образом", - сказал Синенков.
Ранее в Московском планетарии рассказали, что метеоры из потока Персеиды выглядят как белые светящиеся струйки, будто расчерчивающие ночное небо. Время их свечения длится несколько секунд. Пик метеорного потока можно увидеть в ночь на 13 августа с 23.00 до 00.00 мск, причем в час ожидается до 100 метеоров.