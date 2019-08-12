Кузнецова прокомментировала ситуацию с антисанитарией в лагере под Рязанью

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова назвала абсурдной ситуацию с лагерем под Рязанью, на антисанитарные условия в котором пожаловались приехавшие из подтопленного Нижнеудинска дети.

Ранее сообщалось, что дети из Нижнеудинска в Иркутской области пожаловались на условия содержания в лагере "Лесная сказка" в Сасовском районе Рязанской области. Прокуратура начала проверку и нашла в лагере нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Всего, по данным прокуратуры, в лагерь приехали 179 детей в возрасте от 6,5 до 17 лет, а также 12 сопровождающих взрослых из Иркутской области. Позже пресс-служба правительства Иркутской области сообщила, что ребята и педагоги возвращаются домой, не дождавшись окончания смены, так как их не устроили антисанитарные условия проживания. Свою проверку начало СУ СК по региону.

"Сама по себе ситуация абсурдна. Детей, которые пострадали от наводнения,... в благих целях направили в лагерь в Рязанскую область, но отдых там получился такой, что дети попросились обратно домой, а прокуратура возбудила административное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических требований. Грустно и стыдно за организаторов этого горе-путешествия", - сказала Кузнецова, чьи слова приводит пресс-служба.

Согласно сообщению, детский омбудсмен Рязанской области выезжала в лагерь к детям, общалась с ними и с сопровождающими, в ситуации разбирались и представители Иркутской области.

"Очевидно, прежде чем отправлять детей на отдых, необходимо было выяснить и убедиться, насколько условия, которые предлагает лагерь, приемлемы для их пребывания после пережитого стихийного бедствия. Кроме того, вызывает вопрос срочное возвращение детей в регион, насколько это соответствует их интересам. В одну сторону они преодолели более 4 тысяч километров, а через несколько дней - еще 4 тысячи. Это непросто даже для взрослых, что говорить о детях, которые пережили наводнение в своем родном регионе, а потом вместо так необходимого им отдыха - вынуждены почти неделю провести в поездах", - отметила Кузнецова.

В сообщении отмечается, что в настоящее время в оздоровительных учреждениях 19 регионов РФ предоставлены места для порядка 4,5 тысячи детей из Иркутской области, пострадавших при подтоплении. "Безусловно, мы понимаем, в каких тяжелых условиях сегодня оказался регион - проблем очень много и все они требуют решения, но когда речь идет о детях, об их жизни и здоровье - необходимо быть предельно внимательными, формализм здесь недопустим", - подчеркнула Кузнецова.