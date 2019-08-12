В Москве арестовали фигуранта "болотного дела" за хулиганство

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Мещанский суд Москвы отправил на 13 суток в спецприемник за мелкое хулиганство фигуранта "болотного дела" Алексея Полиховича, задержанного после митинга 10 августа, на котором он матерился со сцены, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил признать виновным Алексея Полиховича в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ, назначить наказание в виде административного ареста на 13 суток", - огласила судья.
Согласованное с властями шествие по Якиманке и митинг на Болотной площади в Москве в мае 2012 года вылились в беспорядки и столкновения с полицией. Пострадали десятки человек, более 400 демонстрантов были задержаны. Организаторы беспорядков - Сергей Удальцов и Леонид Развозжаев - получили по 4,5 года колонии, Полихович - 3,5 года.
По данным столичного главка МВД, полицейские задержали 136 человек, которые продолжили шествие после согласованного митинга 10 августа в центре Москвы.