В Москве арестовали фигуранта "болотного дела" за хулиганство

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Мещанский суд Москвы отправил на 13 суток в спецприемник за мелкое хулиганство фигуранта "болотного дела" Алексея Полиховича, задержанного после митинга 10 августа, на котором он матерился со сцены, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Согласованное с властями шествие по Якиманке и митинг на Болотной площади в Москве в мае 2012 года вылились в беспорядки и столкновения с полицией. Пострадали десятки человек, более 400 демонстрантов были задержаны. Организаторы беспорядков - Сергей Удальцов и Леонид Развозжаев - получили по 4,5 года колонии, Полихович - 3,5 года.