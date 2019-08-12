Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-12T18:26Z
https://ria.ru/20190812/1557425978.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155737/73/1557377393_0:55:3072:1783_1036x0_80_0_0_8d986a3ec6c7a27cd5616aa3419afffa.jpg
РИА Новости

В Москве арестовали фигуранта "болотного дела" за хулиганство

18:26, 12 августа 2019
522
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкУчастники митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве. 10 августа 2019
Участники митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве. 10 августа 2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Мещанский суд Москвы отправил на 13 суток в спецприемник за мелкое хулиганство фигуранта "болотного дела" Алексея Полиховича, задержанного после митинга 10 августа, на котором он матерился со сцены, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил признать виновным Алексея Полиховича в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ, назначить наказание в виде административного ареста на 13 суток", - огласила судья.
Согласованное с властями шествие по Якиманке и митинг на Болотной площади в Москве в мае 2012 года вылились в беспорядки и столкновения с полицией. Пострадали десятки человек, более 400 демонстрантов были задержаны. Организаторы беспорядков - Сергей Удальцов и Леонид Развозжаев - получили по 4,5 года колонии, Полихович - 3,5 года.
По данным столичного главка МВД, полицейские задержали 136 человек, которые продолжили шествие после согласованного митинга 10 августа в центре Москвы.
Сотрудники Росгвардии обеспечивают порядок на митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве
Вчера, 17:20РИА Новости
СПЧ направит наблюдателей на планируемый митинг в Москве 17 августа
5720010
Обсудить 2
МоскваРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь на заседании рабочей группы Центральной избирательной комиссии РФ
Суд оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч рублей
РИА
Новости
Автомобиль, движущийся на большой скорости
Во Франции поймали туристов, ехавших на пяти Porsche быстрее 200 км/ч
Сотрудники Росгвардии обеспечивают порядок на митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москв
Полиция начала проверку задержания девушки, которую ударили в живот
Активист партии Яблоко Валерий Костенок в Басманном суде Москвы. 12 августа 2019
В Москве арестовали четырнадцатого фигуранта дела о беспорядках
Лента
новостей
Пчелы
Ученые Курчатовского института создали природный заменитель "убийц пчел"
Предупреждающая табличка рядом с трубой газопровода
МЧС рассказало подробности ЧП с газом в квартире на юго-западе Москвы
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов
Глава СПЧ заявил, что есть вопросы по задержаниям после акции 10 августа
Сотрудник ФБК Борис Золотаревский перед заседанием Тверского суда Москвы
Суд Москвы назначил первый арест по итогам митинга 10 августа
Бактериальная инфекция
Ученые рассказали, каких эпидемий следует ждать в ближайшее время
Здание ВГИКа на улице Вильгельма Пика в Москве
Путин объявил благодарность коллективу ВГИК
Победительница конкурса Миссис Россия 2019 Екатерина Нишанова и победительница в номинации Миссис Россия Globe Ксения Кривко
"Миссис Россия — 2019" не поедет представлять страну на мировом конкурсе
Танк Ладога в городе Каменск-Шахтинский
Танк ядерного апокалипсиса найден в России
Сотрудники Росгвардии обеспечивают порядок на митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве
СПЧ направит наблюдателей на планируемый митинг в Москве 17 августа
Турецкий курорт Анталья
Эксперты рассказали, насколько увеличился выездной турпоток из России
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова прокомментировала ситуацию с антисанитарией в лагере под Рязанью
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:40Трамп прокомментировал взрыв на полигоне в Архангельской области
00:35Источник: офицер турецких ВВС запросил убежище в Греции
00:19ВС Венесуэлы попросил лишить иммунитета еще трех оппозиционных депутатов
00:13На Камчатке объяснили, почему экскурсии в Долину гейзеров стоят так дорого
23:54Полиция начала проверку после нападения на сотрудницу тира в Анапе
23:44Игумен Фотий встретился с матерью ребенка после инцидента на крещении
23:41Аргентинская биржа рухнула на 38 процентов
23:04Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения судебных процессов
22:52В России оценили реакцию США на визит Путина в Крым
22:50Рогозин опубликовал клип о роботе Федоре
22:50Еще трех человек выписали из больницы после ДТП с автобусом в Новороссийске
22:49Экс-офицер получил шесть лет за мошенничество почти на полмиллиарда рублей
22:47Депздрав Москвы начал проверку после гибели девушки от неизвестной болезни
22:46В России предложили Украине заключить соглашение по поставкам воды в Крым
22:39В горах Кубани турист сорвался с 30-метровой скалы
22:27Сепаратисты хотят помочь Хафтару взять под контроль Триполи
22:09"Оппозиционная платформа" рассчитывает возглавить три комитета в Раде
22:04Российские военные зафиксировали 30 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации
22:01В Анапе пьяный мужчина разбил девушке лицо винтовкой
22:00Генетики выяснили, как появились первые европейские свиньи
Лента новостейМолния