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РИА Новости

МИД России предупредил об отмене ряда рейсов в Гонконг из-за протестов

18:24, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ предупредило об отмене ряда авиарейсов в Гонконг, как отметили в ведомстве, российское генконсульство следит за ситуацией.
"В связи с незапланированной протестной акцией в аэропорту Гонконга значительно нарушено авиасообщение, многие рейсы отменены. Просим всех пассажиров при планировании поездок проверять статус своего рейса на сайте аэропорта и, в случае необходимости, связываться с авиакомпаниями. Генеральное консульство продолжает следить за ситуацией", - говорится в сообщении, размещенном в Twitter аккаунте ситуационно-кризисного центра МИД РФ.
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В Гонконге с июня не прекращаются протесты против внесения поправок в закон об экстрадиции, первоначально они были мирными, однако с каждым разом столкновения на улицах города становятся все более ожесточенными, уже пострадали десятки человек. В понедельник международный аэропорт Гонконга отменил все рейсы из-за тысяч антиправительственных демонстрантов, которые устроили сидячую забастовку в аэропорту. На этом фоне официальный представитель канцелярии по делам Гонконга и Макао Госсовета КНР Ян Гуан заявил, что китайские власти усматривают в насильственных действиях демонстрантов первые "ростки терроризма".
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