Танк ядерного апокалипсиса найден в России

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. В городе Каменск-Шахтинский Ростовской области нашли танк "Ладога", прозванный "машиной ядерного апокалипсиса", сообщает В городе Каменск-Шахтинский Ростовской области нашли танк "Ладога", прозванный "машиной ядерного апокалипсиса", сообщает "Российская газета"

По информации издания, всего было выпущено пять машин этой модели. Их также называли самыми "тяжелыми лимузинами", так как они должны были использоваться как командно-штабные машины для высшего военно-политического руководства СССР. У танков, рассчитанных на шесть человек, была надежная защита от оружия массового поражения, поэтому их вес составлял 42 тонны.

It's good to know that at least one VZTS Ladoga,

T-80-based vehicle protected agains NBC treats, unusually comfortable (for a soviet vehicle) at least for 4 passengers (btw one of those was used at Chernobyl)

still exists, tho somewhat battered



more pics https://t.co/tEQftS76jg https://t.co/5NV6L9cazw pic.twitter.com/EBu6lP8ckL — Artem Beliakov (@skylancer7441) August 10, 2019

Ленинградские конструкторы снабдили бронетехнику мощной фильтровентиляционной установкой, дополнительными баллонами воздуха и кондиционером. Кроме того, танки оснащены новейшими на тот момент системами связи и наблюдения, телевизионными камерами и устройствами контроля внешней среды.

Первую единицу изготовили в начале восьмидесятых годов, за основу было взято шасси танка Т-80. В качестве силовой установки использовали 1100-сильный газотурбинный ГТД-1000ТФ, после чего "Ладога" получила ГТД-1250, обладавший большей мощностью. Оба двигателя могли автоматически проводить очистку от пыли, в том числе радиоактивной.

По шоссе танки разгонялись до 70 километров в час, запас хода составлял 350 километров.