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РИА Новости

Танк ядерного апокалипсиса найден в России

18:50, 12 августа 2019
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Танк "Ладога" в городе Каменск-Шахтинский
Танк Ладога в городе Каменск-Шахтинский
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. В городе Каменск-Шахтинский Ростовской области нашли танк "Ладога", прозванный "машиной ядерного апокалипсиса", сообщает "Российская газета".
По информации издания, всего было выпущено пять машин этой модели. Их также называли самыми "тяжелыми лимузинами", так как они должны были использоваться как командно-штабные машины для высшего военно-политического руководства СССР. У танков, рассчитанных на шесть человек, была надежная защита от оружия массового поражения, поэтому их вес составлял 42 тонны.
Ленинградские конструкторы снабдили бронетехнику мощной фильтровентиляционной установкой, дополнительными баллонами воздуха и кондиционером. Кроме того, танки оснащены новейшими на тот момент системами связи и наблюдения, телевизионными камерами и устройствами контроля внешней среды.
Первую единицу изготовили в начале восьмидесятых годов, за основу было взято шасси танка Т-80. В качестве силовой установки использовали 1100-сильный газотурбинный ГТД-1000ТФ, после чего "Ладога" получила ГТД-1250, обладавший большей мощностью. Оба двигателя могли автоматически проводить очистку от пыли, в том числе радиоактивной.
По шоссе танки разгонялись до 70 километров в час, запас хода составлял 350 километров.
Машину опробовали в Чернобыле в 1986 году, где ее использовали для разведки местности. Позже полученный опыт использовали для создания более современных образцов танков.
Танк КВ-1
3 июля, 03:34РИА Новости
На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем
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Т-80Ростовская областьСССР
Популярные комментарии
Надо было ельцина в августе 1991 года в такой посадить и не выпускать. Пусть бы оттуда митинговал, чтоб никто его не видел и не слышал.
12 августа, 20:00
vvab6
5240015
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