МЧС рассказало подробности ЧП с газом в квартире на юго-западе Москвы

Предупреждающая табличка рядом с трубой газопровода. Архивное фото

Предупреждающая табличка рядом с трубой газопровода

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Пожара после хлопка газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме на юго-западе Москвы не было, произошло обрушение одной стены, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"Произошел хлопок газовоздушной смеси на втором этаже пятиэтажного дома, без последующего горения. Произошло обрушение стены и нарушено остекление", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что информация по пострадавшим уточняется.