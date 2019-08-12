МЧС рассказало подробности ЧП с газом в квартире на юго-западе Москвы

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Пожара после хлопка газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме на юго-западе Москвы не было, произошло обрушение одной стены, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Произошел хлопок газовоздушной смеси на втором этаже пятиэтажного дома, без последующего горения. Произошло обрушение стены и нарушено остекление", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что информация по пострадавшим уточняется.
Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что хлопок произошел в квартире на втором этаже дома №18, корпус 3 на улице Нагорная.