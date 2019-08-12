Два сотрудника ФСИН и конвоируемый погибли в аварии под Тулой

ЯРОСЛАВЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Два сотрудника УФСИН по Белгородской области и конвоируемый погибли в ДТП в Тульской области, когда возвращались из суда, сообщила РИА Новости представитель службы.

Ранее представитель УМВД по Тульской области сообщил РИА Новости, что в понедельник около 12.00 на трассе "Калуга-Тула-Михайлов-Рязань" легковой автомобиль УФСИН по Белгородской области попал в ДТП, столкнувшись сначала с внедорожником, а потом с еще двумя автомобилями. В автомобиле УФСИН находились три человека, по данным полиции, это сотрудники службы исполнения наказания – все они погибли. Еще четыре человека из других транспортных средств получили травмы.