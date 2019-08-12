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РИА Новости

Ученые Курчатовского института создали природный заменитель "убийц пчел"

18:00, 12 августа 2019
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CC0 / Pixabay/Capri23auto / Пчелы
Пчелы
CC0 / Pixabay/Capri23auto /
Пчелы. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Специалисты российского института ГосНИИгенетика (входит в Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт") запатентовали бактерию, обладающую природной пестицидной активностью, которая может стать альтернативой химикатам, использующимся в сельском хозяйстве, сообщила пресс-служба Курчатовского института.
Согласно данным ВОЗ, ежегодно в мире происходит от 500 тысяч до одного миллиона отравлений пестицидами. Нынешним летом в различных регионах России зафиксировали массовую гибель пчел - в Удмуртии, Марий Эл, Саратовской, Липецкой, Ульяновской, Курской областях, а также в Алтайском крае. Россельхознадзор связал это с бесконтрольным применением пестицидов.
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Ученые во всем мире ищут замену химическим пестицидам. В качестве такой альтернативы сотрудники ГосНИИГенетики предложили применять биологические пестициды на основе одного из штаммов бактерий вида Brevibacillus laterosporus.
В ходе эксперимента учёные провели скрининг имеющейся коллекции штаммов этой бактерии и смогли получить штамм, выделяющий биологически активные соединения для борьбы с микроскопическими водорослями и грибками, поражающими растения. "Специалисты уже запатентовали новый штамм и приступили к разработке полифункционального биопрепарата на его основе", - говорится в сообщении.
Как отмечается, штаммы Brevibacillus laterosporus обладают рядом биотехнологических преимуществ: растут на относительно дешевых питательных средах, не требуют специальных условий для культивирования, способны поддерживаться в лабораторных условиях в течение длительного времени, сохраняя свои уникальные свойства, а также не токсичны для теплокровных животных.
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Открытия - РИА НаукаКурчатовский институтРоссельхознадзорВОЗРоссияРИА Наука
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