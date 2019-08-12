Ученые Курчатовского института создали природный заменитель "убийц пчел"

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Специалисты российского института ГосНИИгенетика (входит в Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт") запатентовали бактерию, обладающую природной пестицидной активностью, которая может стать альтернативой химикатам, использующимся в сельском хозяйстве, сообщила пресс-служба Курчатовского института.

Согласно данным ВОЗ, ежегодно в мире происходит от 500 тысяч до одного миллиона отравлений пестицидами. Нынешним летом в различных регионах России зафиксировали массовую гибель пчел - в Удмуртии, Марий Эл, Саратовской, Липецкой, Ульяновской, Курской областях, а также в Алтайском крае. Россельхознадзор связал это с бесконтрольным применением пестицидов.

Ученые во всем мире ищут замену химическим пестицидам. В качестве такой альтернативы сотрудники ГосНИИГенетики предложили применять биологические пестициды на основе одного из штаммов бактерий вида Brevibacillus laterosporus.

В ходе эксперимента учёные провели скрининг имеющейся коллекции штаммов этой бактерии и смогли получить штамм, выделяющий биологически активные соединения для борьбы с микроскопическими водорослями и грибками, поражающими растения. "Специалисты уже запатентовали новый штамм и приступили к разработке полифункционального биопрепарата на его основе", - говорится в сообщении.