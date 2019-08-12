Индия надеется на улучшение отношений с Пакистаном

ПЕКИН, 12 авг – РИА Новости. Индийская сторона надеется на улучшение отношений с Пакистаном и готова проявлять сдержанность, заявил министр иностранных дел Индии Субрахманьяма Джайшанкара.

"Индийская сторона надеется на улучшение отношений с Пакистаном, готова сохранять сдержанность, защищать мир и стабильность в регионе", - заявил Джайшанкара во время встречи с главой МИД КНР Ван И в Пекине. Слова индийского министра приводятся в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства Китая.

Пятого августа президент Индии Рам Натх Ковинд подписал указ об отмене особого статуса Джамму и Кашмира, закрепленного в 370-й статье основного закона страны. В соответствии с инициативой федерального правительства, на его месте будут созданы две союзные территории, имеющие меньше прав, нежели штат. На следующий день эта инициатива была одобрена парламентом.