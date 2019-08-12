Путин утвердил состав Совета при президенте по русскому языку

Президент РФ Владимир Путин проводит заседание попечительского совета образовательного фонда "Талант и успех" во время посещения образовательного центра "Сириус" в Сочи. 6 августа 2019

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Владимир Путин утвердил состав Совета при президенте России по русскому языку, соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемый состав Совета при президенте Российской Федерации по русскому языку", - говорится в документе.

Согласно указу, председателем Совета назначен советник президента РФ Владимир Толстой, зампредседателя - научный руководитель Института русского языка имени Виноградова Российской академии наук Александр Молдован, секретарем - директор Государственного музея Пушкина Евгений Богатырев. Кроме того, в состав Совета вошли главный научный сотрудник Научно-исследовательского центра по национально-языковым отношениям Института языкознания Владимир Алпатов, главред Объединенного гуманитарного издательства Максим Амелин, декан факультета журналистики МГУ имени Ломоносова Елена Вартанова, президент Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая, писатель Игорь Волгин и другие.

Путин также подписал распоряжение, которым утвердил направления деятельности межведомственных комиссий Совета. Они будут заниматься госполитикой в сфере защиты и поддержки русского языка и продвигать его за рубежом.