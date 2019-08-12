Полиция начала проверку задержания девушки, которую ударили в живот

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Московская полиция начала проверку после появления информации, что сотрудник ударил девушку при задержании на несанкционированной акции, сообщает столичный главк МВД РФ в понедельник.
"По факту применения физической силы в отношении девушки, задержанной за нарушение общественного порядка в ходе несогласованной акции 10 августа, по решению руководства ГУМВД по Москве проводится служебная проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства произошедшего", - говорится в релизе.
По итогам проверки, отметили в пресс-службе, виновных привлекут к ответственности.
При этом полиция опровергла заявления некоторых СМИ о том, что они вычислили имя и фамилию указанного сотрудника.
"Указанный сотрудник полиции никакого отношения к инциденту не имеет", - отметили в главке.
Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором девушку во время задержания ударил в живот сотрудник полиции во время несогласованной акции в столице 10 августа. Позднее выяснилось, что девушку зовут Дарья Сосновская. Ее задержали вскоре после завершения согласованной с мэрией Москвы акции протеста на проспекте Сахарова. Некоторые участники митинга вопреки предостережениям полиции и прокуратуры продолжили шествие в сторону Китай-города, которое ГУМВД квалифицировало как несанкционированную акцию.
Как сообщила РИА Новости адвокат Татьяна Молоканова, Сосновская обратилась в Следственный комитет с заявлением о преступлении после удара в живот сотрудником полиции. Врачи, как указано в заявлении, зафиксировали у девушки ушибы мягких тканей головы и грудной клетки.