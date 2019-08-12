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РИА Новости

Полиция начала проверку задержания девушки, которую ударили в живот

17:56, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудники Росгвардии обеспечивают порядок на митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москв
Сотрудники Росгвардии обеспечивают порядок на митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москв
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Сотрудники Росгвардии обеспечивают порядок на митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москв. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Московская полиция начала проверку после появления информации, что сотрудник ударил девушку при задержании на несанкционированной акции, сообщает столичный главк МВД РФ в понедельник.
"По факту применения физической силы в отношении девушки, задержанной за нарушение общественного порядка в ходе несогласованной акции 10 августа, по решению руководства ГУМВД по Москве проводится служебная проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства произошедшего", - говорится в релизе.
По итогам проверки, отметили в пресс-службе, виновных привлекут к ответственности.
При этом полиция опровергла заявления некоторых СМИ о том, что они вычислили имя и фамилию указанного сотрудника.
"Указанный сотрудник полиции никакого отношения к инциденту не имеет", - отметили в главке.
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Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором девушку во время задержания ударил в живот сотрудник полиции во время несогласованной акции в столице 10 августа. Позднее выяснилось, что девушку зовут Дарья Сосновская. Ее задержали вскоре после завершения согласованной с мэрией Москвы акции протеста на проспекте Сахарова. Некоторые участники митинга вопреки предостережениям полиции и прокуратуры продолжили шествие в сторону Китай-города, которое ГУМВД квалифицировало как несанкционированную акцию.
Как сообщила РИА Новости адвокат Татьяна Молоканова, Сосновская обратилась в Следственный комитет с заявлением о преступлении после удара в живот сотрудником полиции. Врачи, как указано в заявлении, зафиксировали у девушки ушибы мягких тканей головы и грудной клетки.
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ГУМВДМоскваРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Жалобы на удар в живот, а синяки на голове и грудях?
12 августа, 19:50
VPVassya Pupkind
470006
Так же,как с делом Голунова проведет?...
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Виктор Сергеевич
810007
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