Полиция начала проверку задержания девушки, которую ударили в живот

Сотрудники Росгвардии обеспечивают порядок на митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москв. Архивное фото

Сотрудники Росгвардии обеспечивают порядок на митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москв

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Московская полиция начала проверку после появления информации, что сотрудник ударил девушку при задержании на несанкционированной акции, сообщает столичный главк МВД РФ в понедельник.

"По факту применения физической силы в отношении девушки, задержанной за нарушение общественного порядка в ходе несогласованной акции 10 августа, по решению руководства ГУМВД по Москве проводится служебная проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства произошедшего", - говорится в релизе.

По итогам проверки, отметили в пресс-службе, виновных привлекут к ответственности.

При этом полиция опровергла заявления некоторых СМИ о том, что они вычислили имя и фамилию указанного сотрудника.

"Указанный сотрудник полиции никакого отношения к инциденту не имеет", - отметили в главке.

Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором девушку во время задержания ударил в живот сотрудник полиции во время несогласованной акции в столице 10 августа. Позднее выяснилось, что девушку зовут Дарья Сосновская. Ее задержали вскоре после завершения согласованной с мэрией Москвы акции протеста на проспекте Сахарова. Некоторые участники митинга вопреки предостережениям полиции и прокуратуры продолжили шествие в сторону Китай-города, которое ГУМВД квалифицировало как несанкционированную акцию.