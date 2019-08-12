В жилом доме в Москве произошел взрыв газа

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Один человек пострадал при хлопке газа в жилом доме на юго-западе Москвы, квартира частично повреждена, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"В квартире на втором этаже дома №18, корпус 3 на улице Нагорная произошел хлопок газовоздушной смеси. Предварительно, разрушена стена между кухней и комнатой", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе МЧС РИА Новости сообщили, что в результате ЧП никто не пострадал.