Калининградскому врачу продлили домашний арест по делу об убийстве младенца

КАЛИНИНГРАД, 12 авг - РИА Новости. Суд Ленинградского района Калининграда продлил на три месяца домашний арест врачу-неонатологу калининградского областного перинатального центра Элине Сушкевич, которую обвиняют в убийстве новорожденного, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Врача-неонатолога, анестезиолога-реаниматолога отделения реанимации новорожденных перинатального центра Калининградской области Элину Сушкевич задержали сотрудники СК России в конце июня этого года по делу о гибели недоношенного младенца в калининградском родильном доме №4 в ноябре 2018 года. Ей предъявлено обвинение в убийстве малолетнего группой лиц по предварительному сговору. Суд отправил врача под домашний арест.

Калининградский областной суд 11 июля рассмотрел жалобу матери умершего младенца, которая требовала заключить Сушкевич под стражу, но не нашел оснований для удовлетворения заявления и оставил врача под домашним арестом до 14 августа.

"Ленинградский районный суд города Калининграда постановлением от 12 августа продлил Сушкевич Элине Сергеевне меру пресечения в виде домашнего ареста на три месяца, до 14 ноября 2019 года", - сообщили в суде.

Как сообщил ранее СК, в ноябре 2018 года в роддом №4 поступила женщина, которая на раннем сроке беременности (23-24 недели) родила ребенка массой около 700 граммов. По версии следствия, и. о. главврача роддома Елена Белая, которую обвиняют в организации убийства, прогнозируя летальный исход новорожденного, приняла решение его убить, чтобы не портить статистику медучреждения. В понедельник Ленинградский районный суд продлил Белой домашний арест до 14 ноября.

В СК полагают, что Белая привлекла Сушкевич, прибывшую в составе реанимационной бригады из перинатального центра. По версии следствия, предварительно обсудив способ убийства ребенка, Сушкевич по указанию и. о. главврача ввела новорожденному смертельную дозу сульфата магния.