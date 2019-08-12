Глава Минприроды рассказал о вреде использования тяжелой техники в тундре

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Использование бульдозеров и экскаваторов для ликвидации накопленного ущерба в Арктике может привести к нарушению слоя почвы, закрывающего вечную мерзлоту, и подтопления, сказал глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на встрече со школьниками, которые отправятся в экспедицию в Арктику.

"Самое главное для нас - это ликвидация накопленного ущерба.. Это влияет на жизнь белых медведей, на гнездовья редких птиц. Работать какими-либо серьёзными механизмами в виде бульдозеров, экскаваторов в этой зоне непросто. Там ранимая природа, вечная мерзлота. Если вы вскроете тундру какой-либо тяжелой техникой, то через несколько дней там образуется ручей, а потом река. Слой, который защищает вечную мерзлоту от солнечных лучей, всего 40 сантиметров, очень маленький", - сказал Кобылкин.

Глава Минприроды уточнил, что на Ямале есть большие объёмы накопленного ущерба.