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РИА Новости

Глава Минприроды рассказал о вреде использования тяжелой техники в тундре

17:48, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанкВид с борта вертолета на реку в Чукотском автономном округе
Вид с борта вертолета на реку в Чукотском автономном округе
© РИА Новости / Андрей Шапран
Перейти в фотобанк
Вид с борта вертолета на реку в Чукотском автономном округе. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Использование бульдозеров и экскаваторов для ликвидации накопленного ущерба в Арктике может привести к нарушению слоя почвы, закрывающего вечную мерзлоту, и подтопления, сказал глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на встрече со школьниками, которые отправятся в экспедицию в Арктику.
"Самое главное для нас - это ликвидация накопленного ущерба.. Это влияет на жизнь белых медведей, на гнездовья редких птиц. Работать какими-либо серьёзными механизмами в виде бульдозеров, экскаваторов в этой зоне непросто. Там ранимая природа, вечная мерзлота. Если вы вскроете тундру какой-либо тяжелой техникой, то через несколько дней там образуется ручей, а потом река. Слой, который защищает вечную мерзлоту от солнечных лучей, всего 40 сантиметров, очень маленький", - сказал Кобылкин.
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Глава Минприроды уточнил, что на Ямале есть большие объёмы накопленного ущерба.
По словам Кобылкина, когда шла разработка нефтегазовых месторождений в советское время, на экологическую составляющую не обращали внимания. Теперь же ликвидировать ущерб нужно с учётом хрупкости арктический природы.
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АрктикаЯмалДмитрий КобылкинОбщество
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