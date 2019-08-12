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РИА Новости

Qrator Labs не занимается букинг-сайтом "Победы", заявили в авиакомпании

17:42, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Максим БлиновCамолет Boeing 737-800 авиакомпании Pobeda на взлетно-посадочной полосе
Cамолет Boeing 737-800 авиакомпании Pobeda на взлетно-посадочной полосе
© РИА Новости / Максим Блинов
Cамолет Boeing 737-800 авиакомпании Pobeda на взлетно-посадочной полосе. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Компания по противодействию DDoS-атакам - Qrator Labs - не имеет отношения к букинг-сайту низкобюджетной авиакомпании "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") и занимается только корпоративным сайтом, сообщила РИА Новости представитель перевозчика.
Ранее в понедельник представитель "Победы" сообщила агентству, что авиакомпания зафиксировала мощнейшую DDoS-атаку на свой сайт, а в пресс-службе Qrator Labs РИА Новости сообщили, что не зафиксировала атак на сайт перевозчика.
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"Они не имеют никакого отношения к нашему букинг-сайту и занимаются только корпоративным сайтом", - сказала собеседница агентства.
Представитель "Победы" в понедельник также сообщала РИА Новости, что сайт компании работает с перебоями из-за большого количества зашедших на сайт пользователей на фоне начала распродажи билетов по низкой цене.
Авиакомпания "Победа" входит в группу "Аэрофлот", реализуя проект классического низкобюджетного авиаперевозчика. В 2018 году лоукостер увеличил перевозки пассажиров на 55% - до 7,148 миллиона человек. В 2019 году "Победа" планирует перевезти не менее 10 миллионов пассажиров.
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