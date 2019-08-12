Qrator Labs не занимается букинг-сайтом "Победы", заявили в авиакомпании

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Компания по противодействию DDoS-атакам - Qrator Labs - не имеет отношения к букинг-сайту низкобюджетной авиакомпании "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") и занимается только корпоративным сайтом, сообщила РИА Новости представитель перевозчика.

Ранее в понедельник представитель "Победы" сообщила агентству, что авиакомпания зафиксировала мощнейшую DDoS-атаку на свой сайт, а в пресс-службе Qrator Labs РИА Новости сообщили, что не зафиксировала атак на сайт перевозчика.

"Они не имеют никакого отношения к нашему букинг-сайту и занимаются только корпоративным сайтом", - сказала собеседница агентства.

Представитель "Победы" в понедельник также сообщала РИА Новости, что сайт компании работает с перебоями из-за большого количества зашедших на сайт пользователей на фоне начала распродажи билетов по низкой цене.