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РИА Новости

В Москве арестовали четырнадцатого фигуранта дела о беспорядках

17:40, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктивист партии "Яблоко" Валерий Костенок в Басманном суде Москвы. 12 августа 2019
Активист партии Яблоко Валерий Костенок в Басманном суде Москвы. 12 августа 2019
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Активист партии "Яблоко" Валерий Костенок в Басманном суде Москвы. 12 августа 2019
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Басманный суд Москвы заключил под стражу активиста партии "Яблоко" Валерия Костенка – четырнадцатого фигуранта дела о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать Костенку меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 11 октября", - огласила решение судья Евгения Николаева.
Молодому человеку за участие в массовых беспорядках грозит от трех до восьми лет колонии. Накануне его адвокат Константин Кузьмин заявлял, что Костенок признает вину и раскаивается, это подтвердилось и во время слушания в суде.
Позиции следствия и прокуратуры на этом заседании разошлись. Следователь доказывал, что нельзя не арестовать обвиняемого, иначе он может скрыться, "опасаясь наказания". Прокурор же отметил, что поскольку молодой человек не оспаривает обвинение, можно его поместить под домашний арест.
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Сам Костенок добавил, что готов "оказывать содействие по наблюдению за мной" и "беспрепятственно открывать сотрудникам правоохранительных органов дверь".
На сайте "Яблока" указано, что задержанный – член партии и был волонтером в избирательном штабе незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы от "Яблока" Кирилла Гончарова.
До этого в СИЗО поместили 12 фигурантов этого дела. Тринадцатого, режиссера телеканала "Доктор" Дмитрия Васильева, который из-за проблем со здоровьем попал в реанимацию, суд отказался заключать под стражу, вернув ходатайство следствию без рассмотрения.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
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