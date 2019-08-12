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РИА Новости

ВНИИ труда обновит список профессий среднего профобразования

17:37, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкРабота столовой
Работа столовой
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Институт ВНИИ труда Минтруда РФ анализирует новый список профессий среднего профессионального образования (СПО), нужно уточнить их востребованность у работодателей и требования к образованию, сообщили РИА Новости в институте.
Ранее в Минтруда сообщили, что получили приказ Минпросвещения об обновлении перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования и направили проект на рассмотрение во ВНИИ труда.
"ВНИИ труда проводится анализ этого списка, определяется соответствие изменений положениям профессиональных стандартов и Справочника профессий. Данная работа потребует также уточнения востребованности профессий со стороны работодателей, уточнения требований к образованию", - пояснили в институте.
Во ВНИИ также считают, что по ряду профессий сегодня может требоваться не СПО, а профессиональное обучение. А возможно, требования к специалистам повысились и востребованы по данным специальностям работники с высшим образованием.
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В Институте также отметили, что на ряд специальностей из списка уже есть спрос, а на некоторые разработаны профессиональные стандарты. Например, утверждены профстандарты "Специалист по аддитивным технологиям" и "Специалист-технолог в области биоэнергетических технологий", "Специалист по дизайну графических и пользовательских интерфейсов".
Также ряд профессий уже включен в Справочник профессий. Например, есть специалист по аддитивным технологиям в машиностроении, а также родственные данной профессии - специалист по внедрению новой техники и технологий в литейном производстве, техник по композитным материалам, специалист по прототипированию.
Как уточнили во ВНИИ труда, сегодня в Справочник профессий содержится несколько десятков "новых" профессий. Такие профессии возникают с появлением новых технологий, которые требуют соответствующих специалистов. В пример в институте привели "специалиста по эксплуатации беспилотных авиационных систем", "техника по обслуживанию роботизированного производства".
Появлению новых профессий способствуют также процессы в жизни общества, добавили во ВНИИ труда. Например, в обязанности "специалиста по трудовой миграции" входит сопровождение, консультирование мигрантов по правовым и социальным вопросам при их трудоустройстве в России.
Ранее глава Минпросвещения Ольга Васильева в интервью "Российской газете" рассказала, что с 1 января 2020 года планируется исключить почти 100 позиций из перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования.
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