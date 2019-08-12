Киев готовится к силовому способу решения конфликта, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Киев готовится к силовому решению конфликта в Донбассе, заявили в понедельник журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"Активизация украинских оккупантов вдоль линии соприкосновения имеет перед собой одну цель – полный срыв действующего перемирия и переход к полномасштабному наступлению на нашу республику", - сказал представитель Народной милиции ДНР.

По его словам, таких массированных обстрелов и количества разрушений не было даже до объявления всеобъемлющего перемирия. Он добавил, что с 21 июля по территории республики выпущено более 60 мин, кроме того, неоднократно применялись ударные беспилотники.

"Во всех случаях наши защитники, несмотря на полученный приказ на открытие адекватного ответного огня, придерживаются перемирия в надежде остановить эту войну. При этом украинская сторона, понимая безрезультативность своих попыток спровоцировать нас на ответ, проводит информационно-пропагандистскую кампанию, направленную на демонстрацию нарушения перемирия с нашей стороны", - заявил представитель ведомства.

Он отметил, что все предоставляемые Киевом фото- и видеодоказательства якобы нарушений со стороны ДНР являются сфабрикованными.