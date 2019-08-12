Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу "Пусть говорят"

МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Эстрадный певец Александр Серов потребовал миллион рублей от Первого канала и компании "Директ" - производителя ток-шоу "Пусть говорят", следует из опубликованного определения Арбитражного суда Москвы.

Серов требует взыскать с ответчиков задолженность по договору от 26 февраля 2019 года в 800 тысяч рублей и убытки в 200 тысяч рублей. Каких именно обстоятельств касается договор, неясно. Слушания начнутся 17 октября.

Представитель Серова в беседе с РИА Новости отказался комментировать ситуацию. Получить оперативный комментарий ответчиков агентству пока не удалось.

Личная жизнь Александра Серова – одна из центральных тем "Пусть говорят". Только с начала этого года ей были полностью или частично посвящены три выпуска этого шоу, одного из самых популярных на российском телевидении, последний раз – в конце мая.