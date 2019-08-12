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РИА Новости

Экс-глава МИД Латвии обвинил США в бедности страны

17:28, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Бойцов / Перейти в фотобанкБывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс
Бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс
© РИА Новости / Алексей Бойцов
Перейти в фотобанк
Бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс. Архивное фото
РИГА, 12 авг – РИА Новости. Бывший глава МИД Латвии Янис Юрканс считает, что республика, находясь под влиянием США, за последние 25 лет потеряла сотни тысяч человек и стала одной из беднейших стран Евросоюза.
"Влияние США на Латвию я бы оценил в 75%", - сказал Юрканс РИА Новости.
Он отметил, что влияние это имеет негативные последствия.
"За последние 25 лет из Латвии уехали сотни тысяч человек. Мы являемся одной из беднейших стран ЕС. Вот результаты этого влияния", - заключил экс-министр.
Даце Сейсума (четвертая слева). Архивное фото
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Янис ЮркансМИД ЛатвииЕвросоюзЛатвияРигаСШАВ мире
Популярные комментарии
... Но счета за бедность и оккупацию мы будем предъявлять России
12 августа, 17:30
ГМГилев Максим
4120000
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