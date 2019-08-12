Экс-глава МИД Латвии обвинил США в бедности страны

РИГА, 12 авг – РИА Новости. Бывший глава МИД Латвии Янис Юрканс считает, что республика, находясь под влиянием США, за последние 25 лет потеряла сотни тысяч человек и стала одной из беднейших стран Евросоюза.

"Влияние США на Латвию я бы оценил в 75%", - сказал Юрканс РИА Новости.

Он отметил, что влияние это имеет негативные последствия.