Экс-глава МИД Латвии обвинил США в бедности страны

РИГА, 12 авг – РИА Новости. Бывший глава МИД Латвии Янис Юрканс считает, что республика, находясь под влиянием США, за последние 25 лет потеряла сотни тысяч человек и стала одной из беднейших стран Евросоюза.
"Влияние США на Латвию я бы оценил в 75%", - сказал Юрканс РИА Новости.
Он отметил, что влияние это имеет негативные последствия.
"За последние 25 лет из Латвии уехали сотни тысяч человек. Мы являемся одной из беднейших стран ЕС. Вот результаты этого влияния", - заключил экс-министр.
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