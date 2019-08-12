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РИА Новости

В "Победе" считают, что DDoS-атака на ее сайт шла с китайских серверов

17:25, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПрограммирование
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости/Прайм. DDoS-атака на сайт низкобюджетной авиакомпании "Победа" (входит в группу "Аэрофлот"), по предварительной информации, была организована с китайских серверов, сообщила журналистам представитель компании.
Ранее в понедельник представитель "Победы" сообщила РИА Новости, что авиакомпания зафиксировала мощнейшую DDoS-атаку на свой сайт.
"Предварительно известно, что ранее замеченная мощная DDoS-атака на адрес booking.pobeda.aero была организована с китайских серверов", - сказала представитель авиаперевозчика.
Представитель "Победы" в понедельник также сообщала РИА Новости, что сайт компании работает с перебоями из-за большого количества зашедших на сайт пользователей на фоне начала распродажи билетов по низкой цене.
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Авиакомпания "Победа" входит в группу "Аэрофлот", реализуя проект классического низкобюджетного авиаперевозчика. В 2018 году лоукостер увеличил перевозки пассажиров на 55% - до 7,148 миллиона человек. В 2019 году "Победа" планирует перевезти не менее 10 миллионов пассажиров.
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