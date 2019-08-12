В "Победе" считают, что DDoS-атака на ее сайт шла с китайских серверов

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости/Прайм. DDoS-атака на сайт низкобюджетной авиакомпании "Победа" (входит в группу "Аэрофлот"), по предварительной информации, была организована с китайских серверов, сообщила журналистам представитель компании.

Ранее в понедельник представитель "Победы" сообщила РИА Новости, что авиакомпания зафиксировала мощнейшую DDoS-атаку на свой сайт.

"Предварительно известно, что ранее замеченная мощная DDoS-атака на адрес booking.pobeda.aero была организована с китайских серверов", - сказала представитель авиаперевозчика.

Представитель "Победы" в понедельник также сообщала РИА Новости, что сайт компании работает с перебоями из-за большого количества зашедших на сайт пользователей на фоне начала распродажи билетов по низкой цене.