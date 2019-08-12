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РИА Новости

Создатели финансовой пирамиды на Урале получили сроки в колонии

17:25, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 авг - РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга в понедельник приговорил создателей финансовой пирамиды Игоря Бутакова и Игоря Грехова к 4 и 3,5 годам лишения свободы соответственно за обман 160 человек на 63,5 миллиона рублей, сообщает прокуратура Свердловской области.
"Суд назначил Игорю Бутакову наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Грехову - три года шесть месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.
Мужчины признаны виновными в мошенничестве. По версии следствия, злоумышленники похищали средства в период с октября 2012 года по сентябрь 2014 года. Они привлекали деньги населения по принципу финансовой пирамиды в активы возглавляемых ими в разное время ООО "Русская финансовая компания", КПКГ "Сбережения", ООО "Клуб успешных людей", полагают следователи.
Бутаков и Грехов создавали у потерпевших ложное впечатление выгодности вложения денег в активы их предприятий. Обвиняемые оформляли договоры займа, предусматривавшие очень высокие доходы в виде процентов, доходивших до 42% годовых. Потерпевшим, у которых отсутствовали личные сбережения, обвиняемые предлагали обратиться в банки для получения денег в кредит с последующей передачей их организации, мотивируя людей материальным вознаграждением в виде возвращения части полученных кредитных средств.
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Следствие считает, что большую часть поступавших от населения денег Бутаков и Грехов похищали, часть - вынужденно направляли на незначительное материальное стимулирование заемщиков, а также для оплаты рекламы и прочих расходов, возникающих в процессе совершения преступления.
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Свердловская областьЕкатеринбургПроисшествия
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