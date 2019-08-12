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РИА Новости
Культура

В Москве на аукционе продадут любовные письма Шостаковича

17:24, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Михаил Озерский / Перейти в фотобанкКомпозитор Дмитрий Шостакович во время работы
Композитор Дмитрий Шостакович во время работы
© РИА Новости / Михаил Озерский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Десять любовных писем композитора Дмитрия Шостаковича, адресованные артистке балета Большого театра Нине Ивановой, продадут на московском аукционе 22 августа, стартовая цена лота оценивается в 750-800 тысяч рублей, сообщается на сайте аукционного дома "Литфонд".
"Они познакомились в 1933 году. Дмитрий влюбился сразу. Нина ответила взаимностью. Постепенно отношения становились все более серьезными. Шостакович стал бывать в доме родителей Нины. Несколько раз предлагал ей стать его женой. Нина все время отказывала: Шостакович был женат, и у него было два маленьких ребенка. Отношения закончились в 1940 году. После этого Шостакович делал попытки их возобновить, но теперь уже у Нины была семья", - рассказала дочь Ивановой, чьи слова приводят организаторы.
Кроме того, на аукцион выставят первое издание романа Ивана Гончарова "Обломов", эстимейт которого составляет 95-100 тысяч рублей, четвертую книгу Антона Чехова "Невинные речи" с сохранением издательской иллюстрированной обложки, начальная цена - 360 тысяч рублей, агитационную поэму Владимира Маяковского "Вон самогон!", эстимейт которой 150 тысяч рублей, рукопись Анны Ахматовой "Из большой исповеди", подаренная бывшей жене Исаака Бабеля - Тамаре Кашириной, начальная цена - 120 тысяч рублей.
"На заглавном листе дарственная: "Тамаре Владимировне Ивановой, подруге замечательного писателя и его сыну Мише от Ахматовой 25 декабря 1963 года Москва, Ордынка". Вложен фрагмент конверта с запиской Ахматовой: "Кома, передавайте привет Пскову, но главное - не забудьте вручить этот конверт Вашей маме. А. 25 декабря 1963", - говорится в пояснении к лоту.
Также желающие смогут приобрести собственноручную резолюцию Иосифа Сталина, автограф Екатерины II, указ Александра I о всеобщей мобилизации на борьбу с Наполеоном, карту Северо-восточной части Московии, экземпляр "Сибирской истории" из Тобольска и другие лоты.
Премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, 1987 год
23 июля, 06:02Культура
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КультураБольшой театрМоскваДмитрий Шостакович
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