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РИА Новости

Мосгорсуд признал следствие по делу Пирумова неэффективным

17:16, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЭкс-заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов, обвиняемый в хищении государственных средств, в Басманном суде Москвы. 18 мая 2018
Экс-заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов, обвиняемый в хищении государственных средств, в Басманном суде Москвы. 18 мая 2018
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Мосгорсуд признал неэффективной организацию предварительного следствия по новому делу экс-замминистра Григория Пирумова о хищениях, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе инстанции.
"Суд отметил неэффективную организацию предварительного следствия. К примеру, уголовное дело возбуждено 16 мая 2018 года, тогда как лингвистическая судебная экспертиза, результаты которой еще не получены, назначена лишь 28 января 2019 года", — сказал представитель суда, комментируя перевод Пирумова под домашний арест.
Суд указал, что "существенные основания" для применения "исключительной меры пресечения в виде заключения под стражу" отсутствуют.
На прошлой неделе Преображенский суд Москвы условно-досрочно освободил бывшего чиновника в рамках первого делу о коррупции – он получил три года колонии в ходе так называемого "процесса реставраторов". А впоследствии его заключили в СИЗО уже по обвинению в хищениях в Эрмитаже.
Григорий Пирумов в Басманном суде Москвы
24 января, 12:44РИА Новости
Мосгорсуд ужесточил приговор Пирумову по "делу реставраторов"
По данным следствия, похищены 450 миллионов рублей, причем двое других фигурантов - экс-глава департамента Минкультуры Борис Мазо и бизнесмен Никита Колесников - тоже имеют судимость по "делу реставраторов", но избежали длительных сроков и были отпущены в день оглашения приговора. В минувшем апреле Пирумову предъявили обвинение в организации преступного сообщества.
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