Мосгорсуд признал следствие по делу Пирумова неэффективным

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Мосгорсуд признал неэффективной организацию предварительного следствия по новому делу экс-замминистра Григория Пирумова о хищениях, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе инстанции.

"Суд отметил неэффективную организацию предварительного следствия. К примеру, уголовное дело возбуждено 16 мая 2018 года, тогда как лингвистическая судебная экспертиза, результаты которой еще не получены, назначена лишь 28 января 2019 года", — сказал представитель суда, комментируя перевод Пирумова под домашний арест.

Суд указал, что "существенные основания" для применения "исключительной меры пресечения в виде заключения под стражу" отсутствуют.

На прошлой неделе Преображенский суд Москвы условно-досрочно освободил бывшего чиновника в рамках первого делу о коррупции – он получил три года колонии в ходе так называемого "процесса реставраторов". А впоследствии его заключили в СИЗО уже по обвинению в хищениях в Эрмитаже.