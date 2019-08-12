Раскрыты детали смерти диджея Жанны Рассказовой

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. За несколько часов до смерти диджей Жанна Рассказова обращалась к наркологу. Об этом За несколько часов до смерти диджей Жанна Рассказова обращалась к наркологу. Об этом "МК" рассказал приятель девушки Александр.

Днем Рассказова позвонила мужчине и попросила его приехать к ней домой, где модель находилась вместе с подругой. Накануне девушки устроили вечеринку с алкоголем. По словам Александра, Жанна находилась в заторможенном состоянии и вызвала на дом специалиста из наркологической клиники.

Врач поставил Рассказовой капельницу, и через полчаса она уснула. Медик предупредил, что модель нельзя оставлять одну, и уехал.

Через три часа Александр стал беспокоиться, что девушка долго не просыпается.

"Мне показалось, что Жанна как-то странно дышит, как будто храпит, и я попытался разбудить ее", — вспоминает он.

Проснувшись, Расссказова вышла на кухню, однако почти тут же стала задыхаться и потеряла сознание. Мужчина вызвал бригаду скорой помощи, однако врачам не удалось спасти девушку.

Как отмечает "МК", у Жанны было хроническое заболевание, из-за которого она постоянно принимала лекарства. По какой-то причине девушка не сообщила об этом наркологу. Предположительно, несовместимость медикаментов могла вызвать остановку сердца.

Правоохранители проводят проверку по факту происшествия.