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РИА Новости

Раскрыты детали смерти диджея Жанны Рассказовой

17:10, 12 августа 2019
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© Фото : страница Жанны Рассказовой во "ВКонтакте" Диджей и модель Жанна Рассказова
Диджей и модель Жанна Рассказова
© Фото : страница Жанны Рассказовой во "ВКонтакте"
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. За несколько часов до смерти диджей Жанна Рассказова обращалась к наркологу. Об этом "МК" рассказал приятель девушки Александр.
Днем Рассказова позвонила мужчине и попросила его приехать к ней домой, где модель находилась вместе с подругой. Накануне девушки устроили вечеринку с алкоголем. По словам Александра, Жанна находилась в заторможенном состоянии и вызвала на дом специалиста из наркологической клиники.
Врач поставил Рассказовой капельницу, и через полчаса она уснула. Медик предупредил, что модель нельзя оставлять одну, и уехал.
Через три часа Александр стал беспокоиться, что девушка долго не просыпается.
"Мне показалось, что Жанна как-то странно дышит, как будто храпит, и я попытался разбудить ее", — вспоминает он.
© Фото : страница Жанны Рассказовой во "ВКонтакте"Диджей и модель Жанна Рассказова
Диджей и модель Жанна Рассказова
© Фото : страница Жанны Рассказовой во "ВКонтакте"
Диджей и модель Жанна Рассказова
Проснувшись, Расссказова вышла на кухню, однако почти тут же стала задыхаться и потеряла сознание. Мужчина вызвал бригаду скорой помощи, однако врачам не удалось спасти девушку.
Как отмечает "МК", у Жанны было хроническое заболевание, из-за которого она постоянно принимала лекарства. По какой-то причине девушка не сообщила об этом наркологу. Предположительно, несовместимость медикаментов могла вызвать остановку сердца.
Правоохранители проводят проверку по факту происшествия.
Ранее стало известно, что Жанна Рассказова умерла Москве в своей квартире. Девушке было 29 лет. Она работала диджеем в столичных клубах. Несколько лет назад Рассказова стала девушкой месяца по версии журнала Playboy.
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