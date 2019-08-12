Врачи рассказали об улучшении состояния избитой в Ингушетии девочки

"Состояние улучшается. Она уже 14 дней назад переведена из реанимации в отделение. С ней постоянно занимаются реабилитологи. Лечение раны на правой руке продолжается. Девочка получает сеансы баротерапии. Все необходимое для лечения больной в институте есть", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что девочка активно идет на контакт, разговорчива и постепенно начинает ходить и бегать. На прошлой неделе девочку навестила уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

В детскую больницу Назрани 4 июля была доставлена девочка 2012 года рождения с множеством травм. Было возбуждено уголовное дело. Ребенка перевезли в Москву и госпитализировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. Магасский районный суд в Ингушетии 6 июля арестовал на два месяца тетю избитой девочки, ее обвиняют в истязаниях ребенка. По данным СК РФ, девочка воспитывалась в ее семье без оформления документов, в том числе об установлении опеки.