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РИА Новости

Представитель миссии ОБСЕ в Донбассе попал в базу сайта "Миротворец"

16:52, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредставители ОБСЕ
Представители ОБСЕ
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 12 авг - РИА Новости. Представитель миссии ОБСЕ в Донбассе россиянин Николай Алексеев попал в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" .
"Представитель миссии ОБСЕ на востоке Украины. Дипломатическая карточка получена им в мае текущего года в украинском МИД", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник.
Также на сайте приводятся ссылки на "высказывания" Алексеева, его профиль в соцести "Одноклассники".
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" раскритиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала публикацию "прямым призывом к расправе над журналистами".
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Вчера, 15:07РИА Новости
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В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры. "Миротворец" не является официальным ресурсом.
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛНРДНРОБСЕМария ЗахароваДонбассДунья МиятовичНиколай АлексеевМИД РФРоссияУкраинаВ мире
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