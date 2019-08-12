В Германии осы помогли полиции задержать пытавшегося сбежать преступника

Утром в понедельник двое полицейских пришли арестовать и доставить в тюрьму 32-летнего мужчину, который проживает на втором этаже многоквартирного дома. Мужчина должен был провести в заключении 11 месяцев. Когда правоохранители появились на пороге квартиры, мужчина попытался скрыться через балкон. Он спрыгнул с балкона и приземлился, предположительно, прямо на осиное гнездо.

Потревоженные насекомые напали на мужчину, тот кричал и пытался отмахнуться от них. При этом он выбежал на улицу, где его схватили полицейские. Но осы начали жалить сотрудников правопорядка, что позволило преступнику вырваться. Он поднялся и устремился в сад перед домом, где, спасаясь от насекомых, нырнул в детский надувной бассейн. Там его, наконец, арестовали и доставили в пенитенциарное учреждение, где мужчине была оказана медицинская помощь.