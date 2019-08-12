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РИА Новости

В Германии осы помогли полиции задержать пытавшегося сбежать преступника

16:50, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Захари Шойрер / Перейти в фотобанкСотрудники полиции
Сотрудники полиции
© РИА Новости / Захари Шойрер
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Сотрудники полиции. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Осы помогли полиции немецкого города Ольденбург в Нижней Саксонии задержать попытавшегося сбежать преступника, сообщается в пресс-релизе полиции, размещенном на Presse Portal.
Утром в понедельник двое полицейских пришли арестовать и доставить в тюрьму 32-летнего мужчину, который проживает на втором этаже многоквартирного дома. Мужчина должен был провести в заключении 11 месяцев. Когда правоохранители появились на пороге квартиры, мужчина попытался скрыться через балкон. Он спрыгнул с балкона и приземлился, предположительно, прямо на осиное гнездо.
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Потревоженные насекомые напали на мужчину, тот кричал и пытался отмахнуться от них. При этом он выбежал на улицу, где его схватили полицейские. Но осы начали жалить сотрудников правопорядка, что позволило преступнику вырваться. Он поднялся и устремился в сад перед домом, где, спасаясь от насекомых, нырнул в детский надувной бассейн. Там его, наконец, арестовали и доставили в пенитенциарное учреждение, где мужчине была оказана медицинская помощь.
Полицейские получили по шесть осиных укусов каждый, они также обратились за помощью к врачу.
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