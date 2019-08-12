В Красноярском крае расформируют склад боеприпасов, где произошел пожар

АЧИНСК (Красноярский край), 12 авг - РИА Новости. Военный склад боеприпасов в селе Каменка Ачинского района Красноярского края, где произошел пожар, будет расформирован до 1 июля 2020 года. Об этом в понедельник сообщил командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин.

"В соответствии с принятыми решениями полное расформирование склада центра материального обеспечения Центрального военного округа и вывоз боеприпасов из Ачинского района Красноярского края запланированы до 1 июля 2020 года", - заявил Лапин.

Командующий уточнил, что все пригодные для использования боеприпасы будут вывезены на другие склады. "Непригодные боеприпасы будут утилизированы, а территория склада будет полностью очищена и безопасна", - подчеркнул Лапин.