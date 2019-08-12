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РИА Новости

В Красноярском крае расформируют склад боеприпасов, где произошел пожар

16:44, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Ольга Халманова / Перейти в фотобанкНа территории воинской части в Красноярском крае произошел взрыв
На территории воинской части в Красноярском крае произошел взрыв
© РИА Новости / Ольга Халманова
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АЧИНСК (Красноярский край), 12 авг - РИА Новости. Военный склад боеприпасов в селе Каменка Ачинского района Красноярского края, где произошел пожар, будет расформирован до 1 июля 2020 года. Об этом в понедельник сообщил командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин.
"В соответствии с принятыми решениями полное расформирование склада центра материального обеспечения Центрального военного округа и вывоз боеприпасов из Ачинского района Красноярского края запланированы до 1 июля 2020 года", - заявил Лапин.
Командующий уточнил, что все пригодные для использования боеприпасы будут вывезены на другие склады. "Непригодные боеприпасы будут утилизированы, а территория склада будет полностью очищена и безопасна", - подчеркнул Лапин.
Первые взрывы и пожар произошли на складе в Ачинском районе 5 августа, возгорание было ликвидировано 6 августа.
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ЧП на военном складе в Красноярском краеКрасноярский крайАчинскКаменкаПроисшествия
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