В Турции подтвердили данные о прибытии американских военных

АНКАРА, 12 авг – РИА Новости. Минобороны Турции подтвердило прибытие в провинцию Шанлыурфа на юго-востоке страны шести американских военных, которые будут задействованы в работе координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии.

Ранее в понедельник телеканал Haberturk сообщил о прибытии в Шанлыурфу 90 американских военных, которых доставили к месту расположения центра в приграничный город Акчакале.

"Началась работа по созданию совместного с США координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии. В рамках предварительной подготовки к этому делегация США из шести человек прибыла в Шанлыурфу. Планируется, что центр начнет действовать в ближайшие дни", - говорится в сообщении.

Ранее в Анкаре завершились турецко-американские переговоры по созданию безопасной зоны на севере Сирии. Как сообщило турецкое минобороны, Турция и США достигли договоренности о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии.