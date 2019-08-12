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РИА Новости
Война в Сирии

В Турции подтвердили данные о прибытии американских военных

16:41, 12 августа 2019
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© AFP 2019 / Omar Haj-KadourКолонна турецкой военной техники в провинции Алеппо, Сирия
Колонна турецкой военной техники в провинции Алеппо, Сирия
© AFP 2019 / Omar Haj-Kadour
Колонна турецкой военной техники в провинции Алеппо, Сирия. Архивное фото
АНКАРА, 12 авг – РИА Новости. Минобороны Турции подтвердило прибытие в провинцию Шанлыурфа на юго-востоке страны шести американских военных, которые будут задействованы в работе координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии.
Ранее в понедельник телеканал Haberturk сообщил о прибытии в Шанлыурфу 90 американских военных, которых доставили к месту расположения центра в приграничный город Акчакале.
"Началась работа по созданию совместного с США координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии. В рамках предварительной подготовки к этому делегация США из шести человек прибыла в Шанлыурфу. Планируется, что центр начнет действовать в ближайшие дни", - говорится в сообщении.
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Ранее в Анкаре завершились турецко-американские переговоры по созданию безопасной зоны на севере Сирии. Как сообщило турецкое минобороны, Турция и США достигли договоренности о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии.
Официальный Дамаск выступил категорически против данного соглашения, так как, по мнению сирийского правительства, оно представляет собой вопиющее нападение на суверенитет и территориальную целостность Сирийской Арабской Республики и грубое нарушение принципов международного права и устава Организации Объединенных Наций.
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Война в СирииМинобороны ТурцииВойна в СирииТурцияСирияСША
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