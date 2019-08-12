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РИА Новости

Занимающаяся информзащитой "Победы" фирма не увидела атак на сайт компании

16:39, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКибербезопасность
Кибербезопасность
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Кибербезопасность. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Компания по противодействию DDoS-атакам Qrator Labs, среди клиентов которой - авиакомпания "Победа", не зафиксировала атак на сайт перевозчика, сообщили РИА Новости в пресс-службе Qrator Labs.
Ранее в понедельник представитель "Победы" (входит в группу "Аэрофлот") сообщила РИА Новости, что авиакомпания зафиксировала мощнейшую DDoS-атаку на свой сайт. Ранее пресс-служба "Победы" сообщала, что авиакомпания 12 августа одномоментно добавит на сайт 200 тысяч билетов по 499-1999 рублей. На фоне распродажи сайт и мобильное приложение компании начали работать с перебоями.
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В Qrator Labs, которая занимается защитой "Победы" от DDoS-атак, сказали, что не зафиксировали нелегитимного трафика на сайт перевозчика.
"Qrator Labs не отметила роста нелегитимной нагрузки на инфраструктуру авиакомпании "Победа". По данным центра сетевых операций Qrator Labs, признаков DDoS-атаки не зафиксировано", - сказали в пресс-службе Qrator Labs.
Qrator Labs специализируется на противодействии DDoS-атакам и обеспечении доступности интернет-ресурсов. Компания основана в 2009 году в России. Среди ее клиентов - авиакомпании "Победа" и S7 Airlines, интернет-магазины Ozon, Wildberries и Lamoda, сайт бесплатных объявлений Avito, банки ВТБ, Роскетбанк, "Тинькофф банк", Райффайзенбанк.
Авиакомпания "Победа" входит в группу "Аэрофлот", реализуя проект классического низкобюджетного авиаперевозчика. В 2018 году лоукостер увеличил перевозки пассажиров на 55% - до 7,148 миллиона человек. В 2019 году "Победа" планирует перевезти не менее 10 миллионов пассажиров.
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Победа (авиакомпания)РоссияОбщество
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