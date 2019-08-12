Леди Гага написала в Сети, что пожертвует деньги школам в США

"Мое сердце обращено к тем, кто был отнят у нас слишком рано, а также к их семьям и близким, которые остались скорбеть, - написала певица в соцсети. - Каждый человек имеет право жить в стране, законы которой позволяют чувствовать себя в безопасности. Сейчас я хочу, чтобы мое замешательство, разочарование и ярость превратились в надежду для всех".