Леди Гага написала в Сети, что пожертвует деньги школам в США

МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Леди Гага написала на своей странице в Фейсбуке, что пожертвует деньги на оборудование 162 школьных классов в Дейтоне, Эль-Пасо и Гилрое.
"Я рада сотрудничать с благотворительной организацией DonorsChoose.org и полностью финансировать оборудование классов в школах в Дейтоне, Эль-Пасо и Гилрое", - отметила она.
В начале августа в этих трех городах США произошли массовые расстрелы.
"Мое сердце обращено к тем, кто был отнят у нас слишком рано, а также к их семьям и близким, которые остались скорбеть, - написала певица в соцсети. - Каждый человек имеет право жить в стране, законы которой позволяют чувствовать себя в безопасности. Сейчас я хочу, чтобы мое замешательство, разочарование и ярость превратились в надежду для всех".