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РИА Новости

ГБР Украины утверждает, что его работа не мешает журналистам "Прямого"

16:35, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Государственного бюро расследований в Киеве
Здание Государственного бюро расследований в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Здание Государственного бюро расследований в Киеве
КИЕВ, 12 авг - РИА Новости. Директор Государственного бюро расследований Украины Роман Труба заявил, что следственные действия по делу, где свидетелем проходит экс-президент Петр Порошенко, не мешают деятельности журналистов телеканала "Прямой".
Ранее в понедельник Порошенко прибыл в Госбюро расследований на допрос по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой". После допроса он заявил, что события вокруг телеканала "Прямой" дают основания говорить, что происходит попытка рейдерского захвата канала, инициатором которого является экс-заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов.
Бывший президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
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"Должен отреагировать на заявление Петра Порошенко о якобы "рейдерском захвате телеканала "Прямой"… В ГБР нет ни одного производства, которое бы касалось деятельности телеканала "Прямой", тем более его редакционной политики, уплаты налогов телеканалом, работы журналистов и тому подобное. У нас есть производства относительно возможного уклонения от уплаты налогов при продаже этого телеканала Владимиру Макеенко… Более того, следственные действия в рамках производства не препятствуют деятельности журналистов, такого никогда не будет происходить", - написал Труба в своем Telegram-канале.
Порошенко 25 июля был на допросе в Госбюро расследований по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском". Всего Госбюро расследует 11 уголовных дел против Порошенко и других высокопоставленных лиц.
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