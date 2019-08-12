ГБР Украины утверждает, что его работа не мешает журналистам "Прямого"

Ранее в понедельник Порошенко прибыл в Госбюро расследований на допрос по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой". После допроса он заявил, что события вокруг телеканала "Прямой" дают основания говорить, что происходит попытка рейдерского захвата канала, инициатором которого является экс-заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов.

"Должен отреагировать на заявление Петра Порошенко о якобы "рейдерском захвате телеканала "Прямой"… В ГБР нет ни одного производства, которое бы касалось деятельности телеканала "Прямой", тем более его редакционной политики, уплаты налогов телеканалом, работы журналистов и тому подобное. У нас есть производства относительно возможного уклонения от уплаты налогов при продаже этого телеканала Владимиру Макеенко… Более того, следственные действия в рамках производства не препятствуют деятельности журналистов, такого никогда не будет происходить", - написал Труба в своем Telegram-канале.