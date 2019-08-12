"Почта России" проверит данные о выброшенных посылках под Волгоградом

ВОЛГОГРАД, 12 авг - РИА Новости. "Почта России" начала служебную проверку после появления фото в соцсетях с выброшенными посылками под Волгоградом, сообщили РИА Новости в пресс-службе Управления федеральной почтовой связи Волгоградской области (УФПС).

В одной из групп в соцсети "ВКонтакте" появились фотографии выброшенных и вскрытых посылок, предположительно, с сервиса AliExpress. По словам пользователей, почтовые отправления были найдены рядом с поселком Новенький Среднеахтубинского района.

Как сообщили РИА Новости в УФПС, ведомство начало служебную проверку.

"УФПС Волгоградской области сообщает, что по данному факту сотрудниками службы безопасности инициировано проведение служебного расследования, а также подано заявление в правоохранительные органы. В случае установления вины почтовых сотрудников причастные лица будут привлечены к ответственности в соответствии с УК РФ", - сообщили РИА Новости в ведомстве.