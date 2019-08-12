В МЧС назвали причину обвала грунта в Новосибирске

КРАСНОЯРСК, 12 авг - РИА Новости. Нарушение техники безопасности могло стать причиной обвала грунта на рабочих в Новосибирске, сообщает пресс-служба областного главка МЧС.
Ранее СК сообщил, что инцидент произошел в понедельник в технологической траншее в 150 метрах от территории, прилегающей к аэропорту "Толмачево".
По данным МЧС, до прибытия пожарно-спасательных подразделений рабочие подрядной организации достали из-под завала пять человек. Четырех человек с синяками и ссадинами госпитализировали в центральную Обскую больницу для дальнейшего осмотра, одному оказали помощь на месте происшествия.
На место прибыли два кинологических расчёта Сибирского спасательного центра МЧС России, которые обследовали траншею на наличие возможных пострадавших.
"Поисковые работы завершены, людей не обнаружено. Предварительная причина происшествия - нарушение техники безопасности при проведении земляных работ", - сообщает ГУМЧС.