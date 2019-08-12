В МЧС назвали причину обвала грунта в Новосибирске

КРАСНОЯРСК, 12 авг - РИА Новости. Нарушение техники безопасности могло стать причиной обвала грунта на рабочих в Новосибирске, сообщает пресс-служба областного главка МЧС.

Ранее СК сообщил, что инцидент произошел в понедельник в технологической траншее в 150 метрах от территории, прилегающей к аэропорту "Толмачево".

По данным МЧС, до прибытия пожарно-спасательных подразделений рабочие подрядной организации достали из-под завала пять человек. Четырех человек с синяками и ссадинами госпитализировали в центральную Обскую больницу для дальнейшего осмотра, одному оказали помощь на месте происшествия.

На место прибыли два кинологических расчёта Сибирского спасательного центра МЧС России, которые обследовали траншею на наличие возможных пострадавших.