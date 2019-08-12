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РИА Новости

Глава делегации США назвал продуктивными переговоры с талибами в Дохе

16:19, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкДоха
Доха
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Доха. Архивное фото
ДОХА, 12 авг - РИА Новости. Глава американской делегации на переговорах с радикальным движением "Талибан", спецпосланник США по Афганистану Залмай Халилзад назвал продуктивным очередной, восьмой по счету, раунд переговоров, который завершился в Дохе с наступлением мусульманского праздника Ид аль-Адха.
"Мы завершили раунд переговоров, который начался 3 августа между США и "Талибаном". В последние несколько дней стороны сосредоточились на обсуждении технических деталей. Оно прошло продуктивно", - написал Халилзад в своем Twitter. Он сообщил, что возвращается в Вашингтон для консультаций о следующих шагах.
Кабул
31 июля, 16:20РИА Новости
Афганистан сформировал делегацию для переговоров с талибами
США ведут в Катаре переговоры с талибами об урегулировании в Афганистане. Ранее спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад заявил, что проект соглашения США с движением "Талибан" направлен на установление мира в Афганистане, а не на вывод войск, который будет зависеть от ситуации в стране. До этого участники переговоров заявляли, что обсуждают несколько ключевых моментов, в частности, сроки вывода американских войск из страны, запрет на использование территории Афганистана для нападения на другие страны, всеобщее прекращение огня и межафганский диалог.
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Залмай ХалилзадАфганистанТалибанСШАВ мире
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