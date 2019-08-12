Глава делегации США назвал продуктивными переговоры с талибами в Дохе

ДОХА, 12 авг - РИА Новости. Глава американской делегации на переговорах с радикальным движением "Талибан", спецпосланник США по Афганистану Залмай Халилзад назвал продуктивным очередной, восьмой по счету, раунд переговоров, который завершился в Дохе с наступлением мусульманского праздника Ид аль-Адха.
"Мы завершили раунд переговоров, который начался 3 августа между США и "Талибаном". В последние несколько дней стороны сосредоточились на обсуждении технических деталей. Оно прошло продуктивно", - написал Халилзад в своем Twitter. Он сообщил, что возвращается в Вашингтон для консультаций о следующих шагах.
США ведут в Катаре переговоры с талибами об урегулировании в Афганистане. Ранее спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад заявил, что проект соглашения США с движением "Талибан" направлен на установление мира в Афганистане, а не на вывод войск, который будет зависеть от ситуации в стране. До этого участники переговоров заявляли, что обсуждают несколько ключевых моментов, в частности, сроки вывода американских войск из страны, запрет на использование территории Афганистана для нападения на другие страны, всеобщее прекращение огня и межафганский диалог.
We've concluded this round of talks that started Aug 3 between the US and the Taliban. Over the last few days, the two sides focused on technical details. They were productive. I am on my way back to DC to consult on next steps.— U.S. Special Representative Zalmay Khalilzad (@US4AfghanPeace) August 12, 2019