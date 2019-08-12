Глава делегации США назвал продуктивными переговоры с талибами в Дохе

США ведут в Катаре переговоры с талибами об урегулировании в Афганистане. Ранее спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад заявил, что проект соглашения США с движением "Талибан" направлен на установление мира в Афганистане, а не на вывод войск, который будет зависеть от ситуации в стране. До этого участники переговоров заявляли, что обсуждают несколько ключевых моментов, в частности, сроки вывода американских войск из страны, запрет на использование территории Афганистана для нападения на другие страны, всеобщее прекращение огня и межафганский диалог.