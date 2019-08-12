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РИА Новости

Судья "Танкового биатлона" рассказал о самом опасном моменте соревнований

16:19, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкТанк Т-72Б3 команды армии Кувейта на дистанции первого этапа "Индивидуальная гонка" в соревнованиях "Танковый биатлон"
Танк Т-72Б3 команды армии Кувейта на дистанции первого этапа Индивидуальная гонка в соревнованиях Танковый биатлон
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Главный судья Армейских международных игр — 2019 Александр Перзяев назвал выступление команды Таджикистана в полуфинальной эстафете конкурса "Танковый биатлон" самым опасным моментом соревнований.
Экипаж столкнулся на трассе с танком сборной Уганды и сделал ряд других грубых ошибок. Таджикистанских танкистов дисквалифицировали.
По словам рефери, судьи не ожидали такого количества нарушений правил вождения от команды, считавшейся фаворитом второго дивизиона.

"Не пропустили конкурентов, когда те двигались по главной трассе, а они выходили из штрафного круга. Было столкновение. И самое главное — это опасный доворот башни в сторону зрителей, что недопустимо", — сказал Перзяев в интервью телеканалу "Звезда".

Соревнования АрМИ-2019 проходят одновременно на 21 полигоне десяти стран. Игры проводятся в пятый раз. В них участвуют более шести тысяч военных из 30 стран.
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