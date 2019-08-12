Судья "Танкового биатлона" рассказал о самом опасном моменте соревнований

"Не пропустили конкурентов, когда те двигались по главной трассе, а они выходили из штрафного круга. Было столкновение. И самое главное — это опасный доворот башни в сторону зрителей, что недопустимо", — сказал Перзяев в интервью телеканалу "Звезда".