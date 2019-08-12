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РИА Новости
Теплоснабжение

Потребители востока Оренбуржья задолжали "Энергосбыту Плюс" 1,1 млрд рублей

16:17, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПочтовое извещение о задолженности по оплате электроэнергии
Почтовое извещение о задолженности по оплате электроэнергии
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Жители и предприятия восточной части Оренбургской области должны "Энергосбыту Плюс" за электричество 1,1 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

"Суммарная задолженность физических и юридических лиц востока Оренбургской области за потребленную электроэнергию составила 1,1 миллиарда рублей", - сообщает "Энергосбыт Плюс".

Уточняется, что более 900 миллионов долгов приходится на предприятия. Лидером антирейтинга является ООО "Водоканал города Орска" с долгом в 125 миллионов рублей, 45 миллионов рублей должен ЗАО "Завод синтетического спирта", 40 миллионов рублей - ООО "Теплоэнергоресурс".
Как отмечает компания, энергетиков беспокоят и долги населения восточной части области. На сегодняшний день общая сумма их долгов составляет около 200 миллионов рублей.
"Рост задолженности заставляет прибегать к наиболее действенным мерам – отключению услуги, взысканию долгов в суде, аресту и изъятию имущества", - подчеркивают в энергокомпании.
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"Энергосбыт Плюс" - объединенная энергосбытовая компания группы "Т Плюс". В нее входят 13 филиалов на территории РФ. Компания обладает статусом гарантирующего поставщика в Свердловской, Кировской, Оренбургской областях и в Удмуртии. Филиалы компании обслуживают более 120 тысяч организаций и более 3,4 миллиона домохозяйств.
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