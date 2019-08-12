Потребители востока Оренбуржья задолжали "Энергосбыту Плюс" 1,1 млрд рублей

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Жители и предприятия восточной части Оренбургской области должны "Энергосбыту Плюс" за электричество 1,1 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

"Суммарная задолженность физических и юридических лиц востока Оренбургской области за потребленную электроэнергию составила 1,1 миллиарда рублей", - сообщает "Энергосбыт Плюс".

Уточняется, что более 900 миллионов долгов приходится на предприятия. Лидером антирейтинга является ООО "Водоканал города Орска" с долгом в 125 миллионов рублей, 45 миллионов рублей должен ЗАО "Завод синтетического спирта", 40 миллионов рублей - ООО "Теплоэнергоресурс".

Как отмечает компания, энергетиков беспокоят и долги населения восточной части области. На сегодняшний день общая сумма их долгов составляет около 200 миллионов рублей.

"Рост задолженности заставляет прибегать к наиболее действенным мерам – отключению услуги, взысканию долгов в суде, аресту и изъятию имущества", - подчеркивают в энергокомпании.