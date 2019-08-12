За сутки на территории России потушили 63 лесных пожара

Вертолет Ми-8 с водосливной системой для забора воды в открытых водоемах во время тушения лесных пожаров в Богучанском районе Красноярского края

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. По всей территории России за минувшие сутки потушено 63 лесных пожара, в том числе, 37 пожаров в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"По данным Авиалесоохраны, за прошедшие сутки на территории Республики Саха (Якутия), Иркутской области и Красноярского края потушено 37 очагов природных пожаров на площади 11 482 гектаров. Всего на территории РФ за сутки потушено 63 лесных пожара на площади 11 741 гектаров", - говорится в сообщении.