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РИА Новости

За сутки на территории России потушили 63 лесных пожара

16:14, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВертолет Ми-8 с водосливной системой для забора воды в открытых водоемах во время тушения лесных пожаров в Богучанском районе Красноярского края
Вертолет Ми-8 с водосливной системой для забора воды в открытых водоемах во время тушения лесных пожаров в Богучанском районе Красноярского края
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. По всей территории России за минувшие сутки потушено 63 лесных пожара, в том числе, 37 пожаров в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
"По данным Авиалесоохраны, за прошедшие сутки на территории Республики Саха (Якутия), Иркутской области и Красноярского края потушено 37 очагов природных пожаров на площади 11 482 гектаров. Всего на территории РФ за сутки потушено 63 лесных пожара на площади 11 741 гектаров", - говорится в сообщении.
За сутки на наиболее сложные участки пожаров было сброшено почти 1,3 тысячи тонн воды, отметили в МЧС.
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