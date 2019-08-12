Кабмин одобрил переход Ульяновска на метод "альткотельной"

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Правительство РФ одобрило проект перехода города Ульяновска с 1 января на метод тарифообразования на рынке теплоснабжения по модели "альтернативной котельной", следует из релиза компании "Т Плюс".

"Правительство Российской Федерации распорядилось отнести Ульяновск к ценовой зоне теплоснабжения. Соответствующий документ подписан председателем правительства Дмитрием Медведевым. Распоряжение выпущено на основании совместного обращения администрации города Ульяновска и единой теплоснабжающей организации "Т Плюс", - сообщает компания.

По предварительной оценке компании, инвестиции "Т Плюс" в развитие городского теплоснабжения составят до 7,8 миллиарда рублей в течение 10 лет.

Ульяновск стал первым городом в европейской части России, для которого одобрен переход к ценовой зоне теплоснабжения. Новая модель рынка тепла заработает здесь с 1 января 2020 года. Также ранее в августе Минэнерго РФ сообщало, что правительство одобрило переход Барнаула на метод "альткотельной" с 1 января 2020 года.

"Альткотельная" - это новый метод расчета тарифов на тепло, когда цена для потребителей определяется не по методу "затраты плюс", а в рамках свободного ценообразования, ограниченного предельной планкой. Такая предельная цена определяется стоимостью поставки теплоэнергии от альтернативного, замещающего централизованное теплоснабжение, источника теплоэнергии (цена альтернативной котельной). На новую модель формирования цены на тепло уже перешли два населенных пункта в РФ – Рубцовск Алтайского края и Линево Новосибирской области.