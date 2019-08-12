Житель Карелии выиграл квартиру в Москве и стал мультимиллионером

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Житель Республики Карелии выиграл в Государственной жилищной лотерее квартиру в Москве и десять миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба "Столото".
Победитель пока что не обратился за призом. Номер его билета — 999946713848. Счастливчику досталась двухуровневая трехкомнатная квартира в районе станции метро "Ботанический сад", цена которой составляет 33 миллиона рублей.
В пресс-службе "Столото" заявили, что житель Карелии может отказаться от жилья и получить денежный приз в размере 43 миллионов рублей. Для этого победителю нужно обратиться в офис "Столото" в Москве.
Кроме того, сообщается о десяти участниках лотереи, ставших обладателями квартир стоимостью 1,4 миллиона рублей каждая.