Житель Карелии выиграл квартиру в Москве и стал мультимиллионером

Победитель пока что не обратился за призом. Номер его билета — 999946713848. Счастливчику досталась двухуровневая трехкомнатная квартира в районе станции метро "Ботанический сад", цена которой составляет 33 миллиона рублей.

В пресс-службе "Столото" заявили, что житель Карелии может отказаться от жилья и получить денежный приз в размере 43 миллионов рублей. Для этого победителю нужно обратиться в офис "Столото" в Москве.