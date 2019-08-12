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РИА Новости

Глава МИД Китая выступил против односторонних действий в Кашмире

16:10, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Китая Ван И
Министр иностранных дел Китая Ван И
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Министр иностранных дел Китая Ван И. Архивное фото
ПЕКИН, 12 авг - РИА Новости. Китай выступает против любых односторонних действий в Кашмире, а Индия внесением поправок в конституцию изменила статус-кво в регионе, заявил в понедельник глава МИД КНР Ван И.
"Индийская сторона посредством внесения поправок в конституцию изменила статус-кво в Кашмире, что привело к напряженности в регионе. Китайская сторона выступает против любых односторонних действий, которые ведут к осложнению ситуации", - заявил Ван И на встрече с индийским коллегой Субрахманьямой Джайшанкарой. Слова министра иностранных дел приводятся на сайте МИД КНР.
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Он также выразил надежду на то, что индийская и пакистанская стороны решат спор мирным способом, сообща будут защищать мир и стабильность в регионе.
Пятого августа президент Индии Рам Натх Ковинд подписал указ об отмене особого статуса Джамму и Кашмира, закрепленного в 370-й статье основного закона страны. В соответствии с инициативой федерального правительства, на его месте будут созданы две союзные территории, имеющие меньше прав, нежели штат. На следующий день эта инициатива была одобрена парламентом.
Соседний Пакистан, который традиционно выступает в поддержку мусульманского меньшинства Индии, проживающего в Кашмире, выступил решительно против этого шага. Премьер-министр Исламской Республики Имран Хан распорядился о создании специального комитета для проработки юридического, политического и дипломатического ответа на решение Индии по Джамму и Кашмиру. В минувшую среду Исламабад объявил о понижении уровня дипломатических отношений с Индией, приостановке двухсторонней торговли и пересмотре ряда договоренностей с этой страной.
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Имран ХанВан И (политик)ПекинПакистанКитайИндияВ мире
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