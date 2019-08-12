Глава МИД Китая выступил против односторонних действий в Кашмире

ПЕКИН, 12 авг - РИА Новости. Китай выступает против любых односторонних действий в Кашмире, а Индия внесением поправок в конституцию изменила статус-кво в регионе, заявил в понедельник глава МИД КНР Ван И.

"Индийская сторона посредством внесения поправок в конституцию изменила статус-кво в Кашмире, что привело к напряженности в регионе. Китайская сторона выступает против любых односторонних действий, которые ведут к осложнению ситуации", - заявил Ван И на встрече с индийским коллегой Субрахманьямой Джайшанкарой. Слова министра иностранных дел приводятся на сайте МИД КНР.

Он также выразил надежду на то, что индийская и пакистанская стороны решат спор мирным способом, сообща будут защищать мир и стабильность в регионе.

Пятого августа президент Индии Рам Натх Ковинд подписал указ об отмене особого статуса Джамму и Кашмира, закрепленного в 370-й статье основного закона страны. В соответствии с инициативой федерального правительства, на его месте будут созданы две союзные территории, имеющие меньше прав, нежели штат. На следующий день эта инициатива была одобрена парламентом.