В Петербурге задержали мошенника, похитившего 12 миллионов рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 авг – РИА Новости. Полиция в Петербурге задержала мужчину, похитившего у местного жителя 12 миллионов рублей под предлогом продажи квартиры, сообщает региональное ГУМВД РФ.

"На парковке одного из торговых центров на проспекте Энгельса неизвестный злоумышленник, представившийся застройщиком, предложил 31-летнему местному жителю помощь в поиске и покупке квартиры. Взяв у потенциального клиента 12 миллионов рублей, предназначенных для покупки квартиры, мужчина передал их неизвестному, после чего злоумышленники с места происшествия скрылись на каршеринговом автомобиле", - говорится в сообщении.

Как рассказал РИА Новости начальник управления общественных связей ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Вячеслав Степченко, потерпевший практически сразу понял, что его обманули и обратился с заявлением в полицию. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК России (мошенничество).

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали одного из подозреваемых, им оказался 30-летний неработающий петербуржец. Сейчас он заключен под стражу.