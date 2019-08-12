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РИА Новости

В Петербурге задержали мошенника, похитившего 12 миллионов рублей

16:07, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 5000 рублей
Банкноты номиналом 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты номиналом 5000 рублей. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 авг – РИА Новости. Полиция в Петербурге задержала мужчину, похитившего у местного жителя 12 миллионов рублей под предлогом продажи квартиры, сообщает региональное ГУМВД РФ.
"На парковке одного из торговых центров на проспекте Энгельса неизвестный злоумышленник, представившийся застройщиком, предложил 31-летнему местному жителю помощь в поиске и покупке квартиры. Взяв у потенциального клиента 12 миллионов рублей, предназначенных для покупки квартиры, мужчина передал их неизвестному, после чего злоумышленники с места происшествия скрылись на каршеринговом автомобиле", - говорится в сообщении.
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Как рассказал РИА Новости начальник управления общественных связей ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Вячеслав Степченко, потерпевший практически сразу понял, что его обманули и обратился с заявлением в полицию. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК России (мошенничество).
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали одного из подозреваемых, им оказался 30-летний неработающий петербуржец. Сейчас он заключен под стражу.
"Объем оперативной информации позволяет сделать выводы, что задержанный может быть причастен и к другим аналогичным преступлениям. Идет установка иных эпизодов противоправной деятельности", - добавил Степченко.
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МВД РФРоссияСанкт-ПетербургПроисшествия
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