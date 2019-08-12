Россельхознадзор проверит готовность молдавских фермеров к экспорту

КИШИНЕВ, 12 авг — РИА Новости. Эксперты Россельхознадзора будут находиться в Молдавии с 12 по 24 августа, чтобы проверить готовность местных фермеров к экспорту товаров на российский рынок, сообщил советник президента республики Ион Пержу.

Ранее вице-председатель парламента Молдавии Александр Слусарь сообщал, что в ближайшее время будет пересмотрен список компаний, которые экспортируют товары в Россию.

"По просьбе президента Молдавии в период с 12 по 24 августа со стороны Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) делегированы 11 фитосанитарных инспекторов. Основная цель визита инспекторов Россельхознадзора состоит в проверке возможностей производства и экспорта отечественными производителями фруктов и овощей, которые намереваются экспортировать их на российский рынок", - написал Пержу на своей странице в соцсети Facebook

По его словам, список компаний, которые смогут экспортировать продукцию из Молдавии на российский рынок, может быть расширен на 400 позиций.

Россия с 1 января 2019 года на полгода отменила пошлины на импорт ряда товаров из Молдавии, в конце июня было решено продлить отмену пошлин до 1 января 2020 года.

Молдавия в июне 2014 года подписала с ЕС соглашение об ассоциации и всеобъемлющей зоне свободной торговли. После ратификации этого соглашения молдавским парламентом в 2015 году отношения между Москвой и Кишиневом ухудшились. По соглашению, Молдавия должна полностью открыть свой рынок для европейских товаров. Россия, опасаясь, что через Молдавию поступит реэкспорт товаров из ЕС, ввела импортные пошлины на ввоз некоторых видов молдавской продукции, перейдя с режима свободной торговли на режим наибольшего благоприятствования.