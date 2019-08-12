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РИА Новости

Пермский омбудсмен вступился за волонтеров, благоустроивших кладбище

15:54, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
ПЕРМЬ, 12 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков обратился в правоохранительные органы с требованием пояснить основания для допроса волонтеров, которые благоустроили кладбище литовских и польских спецпереселенцев в Галяшоре.
Как пояснили в аппарате омбудсмена, волонтеров и членов пермского отделения всероссийского общества "Мемориал" задержала полиция по заявлению администрации Кудымкарского района после того, как они провели работы по благоустройству кладбища, им может грозить уголовное преследование.
"Павел Миков направил запрос в адрес ГУМВД и краевую прокуратуру с целью проверки информации о том, что члены экспедиции якобы вырубали лес, а также выяснить основания для проведения допросов участников экспедиции", - говорится в сообщении.
В аппарате регионального омбудсмена подчеркнули, что позиция Микова в вопросах сохранения исторической памяти и восстановления доброго имени невинно пострадавших неизменна - такая работа "не может быть уголовно наказуема".
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"В 2017 году, когда в рамках этой же работы литовцами в Галяшоре был установлен памятный знак, пусть и с некоторыми нарушениями в части оформления документов, министерство природных ресурсов Пермского края прекратило административные дела за малозначительностью. И это правильное решение. Однако сегодняшняя ситуация показала – несмотря на то, что государственная политика России говорит о необходимости поощрения работы по сохранению памяти репрессированных, на местах, в отдельных муниципалитетах без обоснования причин в этой работе может быть отказано. В этом нужно разбираться. Ситуации, при которых общественным организациям, работающим в рамках реализации государственной политики, устраивают необоснованные препоны, станут объектами моего заключения о нарушении прав", - цитирует слова Микова его пресс-служба.
По данным "Мемориала", Галяшор - исчезнувший поселок в Кудымкарском районе Пермского края. В 1945 году туда были депортированы от 60 до 80 польских и литовских семей, которые занимались лесозаготовкой. В 1957 году многие из них смогли вернуться на родину, однако в Галяшоре остались похороненными около сотни человек. На месте кладбища в 2016 году был установлен памятник жертвам политических репрессий.
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ГУМВДПермский крайОбщество
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