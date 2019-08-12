Иран выступил против строительства газопровода в Каспийском море

ТУРКМЕНБАШИ, 12 авг - РИА Новости. Иран выступает против строительства газопровода в Каспийском море, так как он может нанести серьезный ущерб экологии региона, заявил представитель National Gas Company (Иран) Бехруз Намдари.
"Строительство газопровода с востока на запад Каспийского моря может нанести сильный ущерб экологии региона.... Иран выступает против его строительства", - заявил Намдари, выступая на Каспийском экономическом форуме.
Он напомнил, что Иран предлагает соседям пользоваться его инфраструктурой - газопроводами и терминалами - для поставки газа на мировые рынки.