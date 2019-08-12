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РИА Новости
Новости Подмосковья

Для школьников Московской области закупят порядка 5,5 миллиона учебников

15:47, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Маша РоссУчебники на столе в школе
Учебники на столе в школе
© РИА Новости / Маша Росс
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Более 5,5 миллиона учебников на сумму около 1,7 миллиарда рублей закупят для школ Московского региона. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на первого заместителя председателя правительства – министра образования Подмосковья Ольгу Забралову.
"Благодаря проводимой работе обеспеченность учебниками и учебными пособиями подмосковных общеобразовательных организаций составляет 100%", – отметила Ольга Забралова.
Она отметила, что школьники получат базовый комплект учебников в своей школе. Всего книги закупаются для почти 900 тысяч учеников подмосковных школ.
"В целом в области продолжается активная подготовка к новому учебному году. Идет проверка всех образовательных учреждений на безопасность и готовность принять ребят", – добавила министр.
Комплект учебников на каждого ученика, согласно нормативу, оценивается в 2 тысячи рублей.
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Новости ПодмосковьяМосковская область
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