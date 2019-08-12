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РИА Новости

Компания, устроившая в Татарстане "молочную реку", заплатит миллион рублей

15:41, 12 августа 2019
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© пресс-служба МЭПР РТРека Малая Сульча
Река Малая Сульча
© пресс-служба МЭПР РТ
Река Малая Сульча
КАЗАНЬ, 12 авг - РИА Новости. Объединение "Вамин-Татарстан" заплатит более 1,1 миллиона рублей в качестве штрафа и компенсации ущерба за загрязнение реки Малая Сульча, в которую один из заводов компании в Аксубаевском районе Татарстана сливал сточные воды, сообщает министерство экологии и природных ресурсов республики.
В начале августа в соцсетях появилось видео "Молочная река в Татарстане. Аксубаевский район". Автор ролика показал местную речку Малая Сульча, вода в которой была белого цвета и больше напоминала молоко. Мужчина назвал происходящее экологической катастрофой, поясняя, что у "молочной реки" стоит и "прекрасный" запах, как из канализации. По словам автора, такое "творит" местный маслозавод, сбрасывая ночью в реку отходы производства.
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Специалисты министерства экологии и природных ресурсов Татарстана взяли пробы воды из реки. По информации ведомства, факт слива в реку сточных вод с Аксубаевского маслодельного завода (входит в ПО "Вамин-Татарстан") был подтвержден инспекторами, источник загрязнения Малой Сульчи был ликвидирован – в присутствии экологов сбросную трубу Аксубаевского маслодельного завода демонтировали.
"Штраф и ущерб на сумму более 1,1 миллиона рублей заплатит ООО "Производственное объединение "Вамин-Татарстан" за сброс неочищенных стоков в реку Малая Сульча", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сумма административного штрафа, наложенного на "Вамин-Татарстан", составила 300 тысяч рублей, предъявлен ущерб на 833 тысячи рублей.
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