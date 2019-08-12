Компания, устроившая в Татарстане "молочную реку", заплатит миллион рублей

КАЗАНЬ, 12 авг - РИА Новости. Объединение "Вамин-Татарстан" заплатит более 1,1 миллиона рублей в качестве штрафа и компенсации ущерба за загрязнение реки Малая Сульча, в которую один из заводов компании в Аксубаевском районе Татарстана сливал сточные воды, сообщает министерство экологии и природных ресурсов республики.

В начале августа в соцсетях появилось видео "Молочная река в Татарстане. Аксубаевский район". Автор ролика показал местную речку Малая Сульча, вода в которой была белого цвета и больше напоминала молоко. Мужчина назвал происходящее экологической катастрофой, поясняя, что у "молочной реки" стоит и "прекрасный" запах, как из канализации. По словам автора, такое "творит" местный маслозавод, сбрасывая ночью в реку отходы производства.

Специалисты министерства экологии и природных ресурсов Татарстана взяли пробы воды из реки. По информации ведомства, факт слива в реку сточных вод с Аксубаевского маслодельного завода (входит в ПО "Вамин-Татарстан") был подтвержден инспекторами, источник загрязнения Малой Сульчи был ликвидирован – в присутствии экологов сбросную трубу Аксубаевского маслодельного завода демонтировали.

"Штраф и ущерб на сумму более 1,1 миллиона рублей заплатит ООО "Производственное объединение "Вамин-Татарстан" за сброс неочищенных стоков в реку Малая Сульча", - говорится в сообщении.